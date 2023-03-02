Болельщики Челси установили уникальный рекорд в Англии

Названы самые "веселые" болельщики в АПЛ

У болельщиков лондонского "Челси" оказалось еще одно сильное пристрастие помимо поддержки родного клуба. Они были признаны самыми пьющими среди фанатов всех двадцати клубов английской Премьер-лиги (АПЛ).

Каждый день болельщики "синих" выпивают каждый день большое количество алкоголя, сообщает Diet Chef.



Согласно результатам независимого исследования, в котором приняло участие 17 989 болельщиков английских команд, самыми пьющими оказались поклонники лондонского "Челси". Оказалось, что в дни матчей они выпивают по три литра пива.

Кто позади "Челси"?

На втором и третьем местах этого рейтинга расположились болельщики "Ливерпуля" и "Лестера" соответственно. Они употребляют почти по два с половиной литра пива в расчете на человека в день матча.

Важно отметить корреляцию между объемами потребляемого алкоголя фанатами и слабыми результатами их команд. И "Челси", и "Ливерпуль" проводят неудачный сезон на фоне высоких расходов на трансферы.

"Челси" занимает десятое место в турнирной таблице, "красные" замыкают лучшую семерку английских команд. У "Лестера" все еще хуже. Команда борется за выживание и занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ.

Напомним, в Кубке Франции "Марсель" не сумел пройти в полуфинал. Команда Руслана Малиновского проиграла в 1/4 сопернику из Лиги 2, а украинец отметился ударом в перекладину чужих ворот.