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Названі вболівальники, які найбільше пиячать в Англії: Мудрик може здивуватися

2 березня 2023 12:39
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Вболівальники Челсі встановили унікальний рекорд в Англії
Названі "найвеселіші" вболівальники в АПЛ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У вболівальників лондонського "Челсі" виявилася ще одна сильна пристрасть крім підтримки рідного клубу. Вони були визнані п'яними серед фанатів усіх двадцяти клубів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Щодня вболівальники "синіх" випивають щодня велику кількість алкоголю, повідомляє Diet Chef.

Згідно з результатами незалежного дослідження, в якому взяло участь 17 989 уболівальників англійських команд, найпитомішими виявилися шанувальники лондонського "Челсі". Виявилося, що у дні матчів вони випивають по три літри пива.

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На другому та третьому місцях цього рейтингу розташувалися вболівальники "Ліверпуля" та "Лестера" відповідно. Вони вживають майже по два з половиною літри пива для людини в день матчу.

Вболівальники Ліверпуля

Важливо відзначити кореляцію між обсягами споживаного алкоголю фанатами та слабкими результатами їхніх команд. І Челсі, і Ліверпуль проводять невдалий сезон на тлі високих витрат на трансфери.

"Челсі" посідає десяте місце у турнірній таблиці, "червоні" замикають найкращу сімку англійських команд. У "Лестера" все ще гірше. Команда виборює виживання і займає 14 місце у турнірній таблиці АПЛ.

Нагадаємо, у Кубку Франції "Марсель" не зумів пройти до півфіналу. Команда Руслана Маліновського програла в 1/4 супернику з Ліги 2, а українець відзначився ударом у перекладину чужих воріт.

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