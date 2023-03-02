Роберто Де Дзерби и Мудрик могут снова оказаться в одном клубе

"Челси" претендует на главного тренера "Брайтона"

Итальянский наставник английского "Брайтона" Роберто Де Дзерби является одним из кандидатов на пост главного тренера лондонского "Челси".

Грэм Поттер может потерять должность из-за неудовлетворительных результатов, сообщает Football Insider.

Карьера 43-летнего Роберто Де Дзерби в английской Премьер-лиге может оказаться головокружительной. Летом 2022 года он пришел из донецкого "Шахтера" в местный "Брайтон" и сумел в кратчайшие сроки дать результат, о котором мечтали владельцы и болельщики клуба.

Успехи Роберто Де Дзерби

Сезон 2021/2022 "чайки" закончили на девятом месте в турнирной таблице. После 25 туров нынешнего сезона "Брайтон" идет на восьмой строчке. При этом у команды еще три матча в запасе. Не исключено, что скромная команда сможет квалифицироваться в Лиге Европы или даже Лиге чемпионов.

Успехи Роберто Де Дзерби во главе "Брайтона" не остались незамеченными. Руководство "Челси" рассматривает итальянского наставника на пост главного тренера "Челси". В столичном клубе повторяют, что полностью доверяют Грэму Поттеру, однако результаты "синих" от этого не улучшаются.

Контракт Роберто Де Дзерби с "Брайтоном" рассчитан до лета 2026-го года. Досрочное расторжение предполагает солидную сумму неустойки, которую придется платить "Челси". При этом "синим" еще предстоит выплатить немалую сумму Грэму Поттеру за досрочное расторжение контракта.

Напомним, накануне завершился перенесенный матч Премьер-лиги, в котором "Арсенал" разгромил "Эвертон". Александр Зинченко и Виталий Миколенко получили высокие оценки за свою игру.