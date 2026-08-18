Мусіала вдруге за три дні знепритомнів під час матчу

Джамал Мусіала. Фото: Reuters

Агабекян Карен редактор, спортивний оглядач

Півзахисник мюнхенської "Баварії" Джамал Мусіала вдруге за останні три дні знепритомнів під час товариського матчу. Футболіст не зміг продовжити гру та залишив поле у супроводі медиків, а вже після матчу пояснив причину інцидентів.

Про втрату свідомості Мусіали повідомив портал Новини.LIVE.

Джамал Мусіала в матчі з "РБ Лейпциг". Фото: Reuters

Мусіала знову втратив свідомість

23-річний футболіст вийшов на заміну на 61-й хвилині товариського матчу проти "Гайденгайма". Уже на 69-й хвилині він знепритомнів, після чого медики надали йому допомогу та вивели за межі поля.

Зустріч завершилася перемогою "Баварії" з рахунком 4:2.

Це вже другий подібний випадок за останні три дні. 15 серпня Мусіала втратив свідомість наприкінці спарингу з "РБ Лейпциг". Тоді повідомлялося, що футболісту стало зле через спеку.

Футболіст пояснив причину

Після матчу Мусіала звернувся до вболівальників у соцмережах і запевнив, що почувається добре.

За словами півзахисника, лікарі діагностували у нього короткочасні абсанси, спричинені неврологічною дисфункцією. Він зазначив, що цей стан є тимчасовим, піддається лікуванню та не становить додаткової загрози для здоров'я.

Мусіала також повідомив, що перебуває під наглядом лікарів. Після консультацій із неврологами він отримав дозвіл продовжувати професійну кар'єру. Футболіст попросив уболівальників із розумінням поставитися до його бажання більше не коментувати цю тему публічно.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Міжнародний союз біатлоністів відмовився виносити на розгляд питання про повернення росіян до міжнародних змагань.

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