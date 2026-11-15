Тренерка з тайського боксу та операторка БпЛА Раяна. Фото: facebook.com/scu.org.ua

На війні проти російських окупантів загинула українська захисниця Раяна, яка служила операторкою безпілотників у Чеченському добровольчому батальйоні імені Шейха Мансура. Вона виконувала бойові завдання на Донецькому напрямку та була єдиною жінкою у своєму підрозділі. Про втрату стало відомо 15 листопада.

Про це повідомляє Спортивний комітет України, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про загибель тренерки Раяни

Про смерть військової першими повідомили громадська організація "Ліга мусульманок України" та голова Всеукраїнської асоціації громадських організацій "Альраїд" Сейран Аріфов.

У 2024 році Раяна добровільно долучилася до війська. Вона пройшла курси керування дронами та почала службу в батальйоні імені Шейха Мансура.

На передовій захисниця вистежувала російську бронетехніку та допомагала її знищувати. Також вона очолювала продовольчий штаб і відповідала за забезпечення побратимів.

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Своє рішення піти на війну Раяна пояснювала так: "Я знаю, що ворог тут, і можу щось зробити. Хочу, щоб моя дитина не знала війни і росла у вільній Україні. Я прийшла з наміром воювати і захищати свою країну".

Що відомо про життя Раяни до війни

До служби у війську Раяна займалася тайським боксом. Згодом стала тренеркою та навчала цього бойового мистецтва дітей і дорослих.

Вона була мусульманкою, відвідувала мечеть у Києві. Також опікувалася мечеттю в Костянтинівці Донецької області.

У загиблої залишився син. Поховають захисницю в Одесі, де проживає її родина.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що на війні загинув колишній футболіст збірної України, київського "Динамо" та луцької "Волині" Роман Максимюк. Він добровільно вступив до ЗСУ восени 2022 року. У січні 2025 року зв'язок із ним обірвався. Родина тривалий час шукала спортсмена, однак згодом ДНК-експертиза підтвердила його загибель.

Також Новини.LIVE писали про колишнього українського баскетболіста Анатолія Челована, який дістав важке поранення під час виконання бойового завдання. Військовий втратив обидві ноги та потребує коштів на лікування, реабілітацію і протезування.