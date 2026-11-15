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Главная Спорт На фронте погибла известная тренерша по тайскому боксу Раяна

На фронте погибла известная тренерша по тайскому боксу Раяна

Ua ru
15 ноября 2026 21:36
На фронте погибла Раяна, тренер по тайскому боксу и военнослужащая facebook.com/scu.org.ua
Тренер по тайскому боксу и оператор БПЛА Раяна. Фото: facebook.com/scu.org.ua

В ходе войны против российских оккупантов погибла украинская защитница Раяна, которая служила оператором беспилотников в Чеченском добровольческом батальоне имени шейха Мансура. Она выполняла боевые задачи на Донецком направлении и была единственной женщиной в своем подразделении. О ее гибели стало известно 15 ноября.

Об этом сообщает Спортивный комитет Украины, передает Новини.LIVE.

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Что известно о гибели тренерши Раяны

О смерти военнослужащей первыми сообщили общественная организация "Лига мусульманок Украины" и председатель Всеукраинской ассоциации общественных организаций "Альраид" Сейран Арифов.

В 2024 году Раяна добровольно вступила в армию. Она прошла курсы управления дронами и начала службу в батальоне имени шейха Мансура.

На передовой защитница выслеживала российскую бронетехнику и помогала её уничтожать. Также она возглавляла продовольственный штаб и отвечала за обеспечение сослуживцев.

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Своё решение пойти на войну Раяна объясняла так: "Я знаю, что враг здесь, и могу что-то сделать. Хочу, чтобы мой ребёнок не знал войны и рос в свободной Украине. Я пришла с намерением воевать и защищать свою страну".

Что известно о жизни Раяны до войны

До службы в армии Раяна занималась тайским боксом. Впоследствии стала тренером обучала этому боевому искусству детей и взрослых.

Она была мусульманкой, посещала мечеть в Киеве. Также заботилась о мечети в Константиновке Донецкой области.

У погибшей остался сын. Похоронят защитницу в Одессе, где проживает ее семья.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что на войне погиб бывший футболист сборной Украины, киевского "Динамо" и луцкой "Волыни" Роман Максимюк. Он добровольно вступил в ВСУ осенью 2022 года. В январе 2025 года связь с ним прервалась. Семья долгое время искала спортсмена, однако впоследствии ДНК-экспертиза подтвердила его гибель.

Также Новини.LIVE писали о бывшем украинском баскетболисте Анатолии Человане, который получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. Военный лишился обеих ног и нуждается в средствах на лечение, реабилитацию и протезирование.

тренер тайский бокс спортсмены погибшие украинские военные
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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