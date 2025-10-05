Відео
На UFC 320 Перейра жорстоко нокаутував російського чемпіона

На UFC 320 Перейра жорстоко нокаутував російського чемпіона

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 09:45
Алекс Перейра нокаутував росіянина Анкалаєва і повернув титул чемпіона UFC
Перейра добив Анкалаєва. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

В Лас-Вегасі пройшов великий турнір UFC 320. В головній його події відбувся реванш між чемпіоном напівважкої ваги росіянином Магомедом Анкалаєвим та бразильським ексчемпіоном Алексом Перейрою.

Цього разу Перейрі вдалося взяти реванш, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
Алекс Перейра та Магомед Анкалаєв. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

Перший їх бій пройшов у березні та завершився перемогою Анкалаєва рішенням суддів.

Реванш між Перейрою та Анкалаєвим

Перейра на відміну від першого бою одразу взяв ініціативу в свої кулаки і агресивно атакував суперника акцентованими ударами.

Анкалаєва був вимушений відступати. Росіянин намагався тримати дистанцію, але бразилець був настільки зарядженим, що не давав йому дихати, постійно нависавши як загроза.

Кульмінацією став потужний правий оверхенд, який потряс Анкалаєва. Магомед опустився на настил і спробував пройти в ноги, але Перейра обрушив град ударів руками та ліктями.

Анкалаєв не відповідав на удари і рефері зупинив поєдинок на позначці 1:20 першого раунду — це перемога технічним нокаутом.

Перейра вже втретє став чемпіоном UFC.

Анкалаєв, який не програвав 13 поєдинків поспіль, зазнав першої поразки нокаутом у кар'єрі.

Нагадаємо, раніше тренер російської легенди ММА оцінив шанси Олександра Усика в ММА.

Стало відомо, що Усик допоміг відновленню музею Романа Шухевича.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
