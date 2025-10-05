Видео
Главная Спорт На UFC 320 Перейра жестоко нокаутировал российского чемпиона

На UFC 320 Перейра жестоко нокаутировал российского чемпиона

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 09:45
Алекс Перейра нокаутировал россиянина Анкалаева и вернул титул чемпиона UFC
Перейра добил Анкалаева. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

В Лас-Вегасе прошел большой турнир UFC 320. В главном его событии состоялся реванш между чемпионом полутяжелого веса россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильским экс-чемпионом Алексом Перейрой.

На этот раз Перейре удалось взять реванш, сообщил портал Новини.LIVE.

Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
Алекс Перейра и Магомед Анкалаев. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

Первый их бой прошел в марте и завершился победой Анкалаева решением судей.

Реванш между Перейрой и Анкалаевым

Перейра в отличие от первого боя сразу взял инициативу в свои кулаки и агрессивно атаковал соперника акцентированными ударами.

Анкалаев был вынужден отступать. Россиянин старался держать дистанцию, но бразилец был настолько заряженным, что не давал ему дышать, постоянно нависая как угроза.

Кульминацией стал мощный правый оверхенд, который потряс Анкалаева. Магомед опустился на настил и попытался пройти в ноги, но Перейра обрушил град ударов руками и локтями.

Анкалаев не отвечал на удары и рефери остановил поединок на отметке 1:20 первого раунда — это победа техническим нокаутом.

Перейра уже в третий раз стал чемпионом UFC.

Анкалаев, который не проигрывал 13 поединков подряд, потерпел первое поражение нокаутом в карьере.

Напомним, ранее тренер российской легенды ММА оценил шансы Александра Усика в ММА.

Стало известно, что Усик помог восстановлению музея Романа Шухевича.

ММА UFC смешанные единоборства единоборства Алекс Перейра
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
