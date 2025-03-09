Алекс Перейра проиграл Анкалаеву и потерял титул UFC

Алекс Перейра против Магомеда Анкалаева. Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 313. Его центральным событием был поединок между бразильцем Алексом Перейрой и россиянином Магомедом Анкалаевым.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра потерял свой титул в поединке с Магомедом Анкалаевым, пишет Tribuna.com.

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Анкалаев одержал победу единогласным решением судей (48:47, 48:47, 49:46). Это было первое поражение бразильца в полутяжелом весе.

UFC 313: Alex Pereira vs Magomed Ankalaev - FULL FIGHT HIGHLIGHTS pic.twitter.com/yqjXL7nRPQ - B Thaslyone (@bthaslyone) 9 марта 2025 г .

Алекс Перейра, Анкалаев и Усик

Бразильский боец Алекс Перейра выходил против Магомеда Анкалаева на четвертую защиту титула. Проигрыш россиянину стал первым для бразильца в полутяжелом весе.

Последний раз Алекс Перейра проигрывал в 2023 году, это был бой против Исраэля Адесаньи.

Анкалаев выиграл титул UFC со второй попытки. В 2022 году он дрался за титул против Яна Блаховича, но поединок завершился вничью.

Интересно, что перед боем с Анкалаевым Алекс Перейра говорил о возможном поединке на ринге против украинца Александра Усика. Но уточнял, что об этом стоит говорить после его поединка против россиянина.

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