Алекс Перейра програв Анкалаєву і втратив титул UFC

Алекс Перейра проти Магомеда Анкалаєва. Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

У Лас-Вегасі відбувся турнір UFC 313. Його центральною подією був поєдинок між бразильцем Алексом Перейрою та росіянином Магомедом Анкалаєвим.

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра втратив свій титул у поєдинку з Магомедом Анкалаєвим, пише Tribuna.com.

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Анкалаєв здобув перемогу одноголосним рішенням суддів (48:47, 48:47, 49:46). Це була перша поразка бразильця у напівважкій вазі.

UFC 313: Alex Pereira vs Magomed Ankalaev - FULL FIGHT HIGHLIGHTS pic.twitter.com/yqjXL7nRPQ — B Thaslyone (@bthaslyone) March 9, 2025

Алекс Перейра, Анкалаєв та Усик

Бразильський боєць Алекс Перейра виходив проти Магомеда Анкалаєва на четвертий захист титулу. Програш росіянину став першим для бразильця у напівважкій вазі.

Востаннє Алекс Перейра програвав у 2023 році, це був бій проти Ісраеля Адесаньї.

Анкалаєв виграв титул UFC з другої спроби. У 2022 році він бився за титул проти Яна Блаховича, але поєдинок завершився внічию.

Цікаво, що перед боєм з Анкалаєвим Алекс Перейра говорив про можливий поєдинок на ринзі проти українця Олександра Усика. Але уточняв, що про це варто говорити після його поєдинку проти росіянина.

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