Команда NAVI. Фото: navi.gg

Українська кіберспортивна організація NAVI вперше виборола титул чемпіона світу з Brawl Stars. У грандфіналі Brawl Stars World Finals 2026 команда перемогла FUT із рахунком 4:3. За історичну перемогу український клуб отримав 450 тисяч доларів призових.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на NAVI.

Реклама

Як NAVI стала чемпіоном світу з Brawl Stars

Перемога стала історичною для клубу, адже раніше NAVI не здобувала чемпіонський титул у Brawl Stars. Команда приєдналася до учасників чемпіонату світу практично в останній момент, отримавши один із заключних слотів у кваліфікації останнього шансу.

Однак NAVI змогла скористатися цією можливістю та успішно подолала груповий етап. Команда вийшла до плей-оф із другого місця у своїй групі та продовжила боротьбу за чемпіонство.

У першому раунді плей-оф NAVI зустрілася з FUT. Напружений матч завершився перемогою української команди з рахунком 3:2.

Читайте також:

У наступних поєдинках NAVI здолала HMBLE та Elektros. Обидва матчі завершилися з однаковим рахунком — 3:1, що дозволило українській команді пробитися до грандфіналу.

У вирішальному протистоянні суперниками NAVI знову стали FUT. Фінальний матч виявився напруженим: команди боролися до останнього, а доля чемпіонського титулу вирішилася лише в сьомій грі. У підсумку NAVI перемогла з рахунком 4:3 та здобула кубок чемпіонату світу.

Що відомо про перемогу NAVI на чемпіонаті світу

Власник клубу NAVI Максим Кріппа привітав команду з історичним досягненням. Він наголосив, що ця перемога стала новою сторінкою в історії організації та підтвердженням високого рівня українського кіберспорту:

"Сьогодні NAVI вписала нову сторінку у свою історію. Вперше за весь час існування клубу наша команда стала чемпіоном світу з Brawl Stars. Кожна перемога — це ще одне підтвердження того, що Україна має сильні команди й здатна бути серед світових лідерів кіберспорту. Вітаю гравців, тренерський штаб і всю команду NAVI".

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) входить до бізнес-активів підприємця Максима Кріппи.

Для гравців NAVI Nowy297 та GeRo цей чемпіонський титул став уже другим у кар'єрі. За перемогу на Brawl Stars World Finals 2026 команда отримала 450 тисяч доларів призових.

Новини.LIVE інформували, що на початку листопада 2026 року NAVI перемогла російську команду PVISION у чвертьфіналі IEM Beijing 2026 з рахунком 2:1 за картами. Після поразки на Mirage українці виграли на Inferno та Ancient і забезпечили собі вихід до півфіналу турніру. Команда продовжує боротьбу за чемпіонський титул змагань у Пекіні.

Новини.LIVE писали, що у жовтні 2026 року NAVI перемогла російську команду Spirit із рахунком 2:1 у вирішальному матчі групового етапу PGL Masters Bucharest 2026 та вийшла до плей-оф. Український колектив завершив групову стадію з трьома перемогами та двома поразками. Spirit, яка посідає перше місце у світовому рейтингу HLTV.org, також продовжить боротьбу за титул у плей-оф.