Команда NAVI. Фото: navi.gg

Украинская киберспортивная организация NAVI впервые завоевала титул чемпиона мира по Brawl Stars. В грандфинале Brawl Stars World Finals 2026 команда победила FUT со счётом 4:3. За историческую победу украинский клуб получил 450 тысяч долларов призовых.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на NAVI.

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Как NAVI стала чемпионом мира по Brawl Stars

Победа стала исторической для клуба, ведь ранее NAVI не завоевывала чемпионский титул в Brawl Stars. Команда присоединилась к участникам чемпионата мира практически в последний момент, получив одно из заключительных мест в квалификации последнего шанса.

Однако NAVI смогла воспользоваться этой возможностью и успешно преодолела групповой этап. Команда вышла в плей-офф со второго места в своей группе и продолжила борьбу за чемпионство.

В первом раунде плей-офф NAVI встретилась с FUT. Напряжённый матч завершился победой украинской команды со счётом 3:2.

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В последующих поединках NAVI одолела HMBLE и Elektros. Оба матча завершились с одинаковым счётом — 3:1, что позволило украинской команде пробиться в грандфинал.

В решающем противостоянии соперниками NAVI вновь стала команда FUT. Финальный матч оказался напряжённым: команды боролись до последнего, а судьба чемпионского титула решилась лишь в седьмой игре. В итоге NAVI победила со счётом 4:3 и завоевала кубок чемпионата мира.

Что известно о победе NAVI на чемпионате мира

Владелец клуба NAVI Максим Криппа поздравил команду с историческим достижением. Он подчеркнул, что эта победа стала новой страницей в истории организации и подтверждением высокого уровня украинского киберспорта:

"Сегодня NAVI вписала новую страницу в свою историю. Впервые за всё время существования клуба наша команда стала чемпионом мира по Brawl Stars. Каждая победа — это ещё одно подтверждение того, что у Украины есть сильные команды и она способна быть среди мировых лидеров киберспорта. Поздравляю игроков, тренерский штаб и всю команду NAVI".

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI) входит в число бизнес-активов предпринимателя Максима Криппы.

Для игроков NAVI Nowy297 и GeRo этот чемпионский титул стал уже вторым в карьере. За победу на Brawl Stars World Finals 2026 команда получила 450 тысяч долларов призовых.

Новини.LIVE сообщали, что в начале ноября 2026 года NAVI победила российскую команду PVISION в четвертьфинале IEM Beijing 2026 со счётом 2:1 по картам. После поражения на Mirage украинцы выиграли на Inferno и Ancient и обеспечили себе выход в полуфинал турнира. Команда продолжает борьбу за чемпионский титул соревнований в Пекине.

Новини.LIVE писали, что в октябре 2026 года NAVI обыграла российскую команду Spirit со счётом 2:1 в решающем матче группового этапа PGL Masters Bucharest 2026 и вышла в плей-офф. Украинский коллектив завершил групповой этап с тремя победами и двумя поражениями. Spirit, занимающая первое место в мировом рейтинге HLTV.org, также продолжит борьбу за титул в плей-офф.