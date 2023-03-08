Джуд Беллінгем розкритикував суддівство у матчі Челсі проти Боруссії

Футболісти німецькій команді висунули арбітру претензії

Лідер дортмундської "Боруссії" Джуд Беллінгем залишився незадоволений роботою нідерландського арбітра Денні Маккелі на матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів з "Челсі".

Німецька команда пропустила на "Стемфорд Брідж" два голи та вилетіла з єврокубків, нагадує The Athletic.

19-річний Джуд Беллінгем відіграв увесь поєдинок у відповідь 1/8 Ліги чемпіонів проти "Челсі" в Лондоні. Молодий англійський футболіст не зумів перешкодити господарям поля впевнено виграти цей матч із рахунком 2:0. До чвертьфіналу єврокубка пройшли лондонці.

Претензії "Боруссії" до арбітра

Другий гол "Челсі" став причиною запеклих суперечок. Арбітр призначив пенальті за гру Маріуса Вольфа у своєму штрафному майданчику. Кай Хаверц пробив у штангу, але рефері попросив ще раз пробити одинадцятиметровий через те, що футболісти "Боруссії" вбігли до штрафного майданчика до удару.

Гравці дортмундської команди залишились незадоволеними діями нідерландського арбітра. Його не критикують відкрито, проте Джуд Беллінгем натякнув на погане суддівство у єврокубковому матчі.

"Я не хочу нариватися на неприємності. Я вже достатньо їм заплатив. Упевнений, що сам по собі пенальті був розчаровуючим, а те, що вони призначили перегравання, це просто жарт, просто цирк", — заявив Джуд Беллінгем.

Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".