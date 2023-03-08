Джуд Беллингем раскритиковал судейство в матче Челси против Боруссии

Футболисты немецкой команде предъявили арбитру претензии

Лидер дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингэм остался недоволен работой нидерландского арбитра Дэнни Маккели на ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с "Челси".

Немецкая команда пропустила на "Стэмфорд Бридж" два гола и вылетела из еврокубков, напоминает The Athletic.

19-летний Джуд Беллингем отыграл весь ответный поединок 1/8 Лиги чемпионов против "Челси" в Лондоне. Молодой английский футболист не сумел помешать хозяевам поля уверенно выиграть этот матч со счетом 2:0. В четвертьфинал еврокубка прошли лондонцы.

Претензии "Боруссии" к арбитру

Второй гол "Челси" стал причиной ожесточенных споров. Арбитр назначил пенальти за игру Мариуса Вольфа в своей штрафной. Кай Хаверц пробил в штангу, но рефери попросил еще раз пробить одиннадцатиметровый из-за того, что футболисты "Боруссии" вбежали в штрафную до удара.

Игроки дортмундской команды остались недовольны действиями нидерландского арбитра. Его не критикуют открыто, однако Джуд Беллингем намекнул на плохое судейство в еврокубковом матче.

"Я не хочу нарываться на неприятности. Я уже достаточно им заплатил. Уверен, что сам по себе пенальти был разочаровывающим, а то, что они назначили переигровку, это просто шутка, просто цирк", — заявил Джуд Беллингем.

Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута".