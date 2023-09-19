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"Непатріотично": у РФ виник скандал навколо виступу російського фігуриста під Rammstein

19 вересня 2023 04:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Непатріотично": у РФ виник скандал навколо виступу російського фігуриста під Rammstein
Російський фігурист Петро Гуменник під час виступу. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російському фігуристу Петру Гуменнику заборонили виспати під пісню Sonne групи Rammstein у короткій програмі. У РФ заявили, що це "непатріотично".

Про це повідомляє Telegraf.

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Тренерка Петра Вероніка Дайнеко заявила, що рішення щодо заборони на німецький гурт ухвалили "зверху", порекомендувавши поміняти музику для виступу.

"За день до від’їзду на прокати до мене підійшла Тамара Миколаївна Москвіна (тренер. — Ред.) і показала електронний лист, сенс якого був у тому, що "Рамштайн" — це непатріотично, погано тощо, з проханням навести лад у тих видах спорту, які використовують музичний супровід. Переслати цей лист мені вона відмовилася. Тамара Миколаївна сказала, що це справа державної важливості, і ми не можемо ставити свої інтереси вище за державну важливість. Мало що ми хочемо", — зазначила Дайнеко.

Тренерський штаб не зміг знайти альтернативу цій композиції протягом трьох днів, тому Гуменник відмовився виступати у короткій програмі.

Нагадаємо, що колишній футболіст молодіжної збірної Росії Євген Савін може опинитися за ґратами. Успішний блогер із лютого 2022 року засуджує вторгнення в Україну, і за це на його ім'я у Москві виписали судовий ордер.

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