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Російського спортсмена та блогера можуть ув'язнити "за дискредитацію армії"

14 вересня 2023 10:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Російського спортсмена та блогера можуть ув'язнити "за дискредитацію армії"
Євген Савін під час інтерв'ю. Фото: instagram.com/sava9/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній футболіст молодіжної збірної Росії Євген Савін може опинитися за ґратами. Успішний блогер із лютого 2022 року засуджує вторгнення в Україну, і за це на його ім'я у Москві виписали судовий ордер.

Савіна звинувачують у "дискредитації армії", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

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Євгенія Савіна вже притягали до відповідальності за статтею дискредитації російської армії. На той раз він заплатив штраф у розмірі 50 тис. рублів. Однак повторний позов може коштувати блогеру значно дорожче.

Євген Савін
Євген Савін у футболці збірної Аргентини. Фото: instagram.com/sava9/

Привід для звинувачень Савіна

Колишній футболіст "Ротора", "Локомотива", "Томі" та інших російських клубів у квітні 2023 року дав інтерв'ю пропагандистці Ксенії Собчак. Євген Савін знову засудив російське вторгнення в Україну та підтвердив, що допомагає біженцям.

У разі якщо провину Євгена Савіна буде доведено повторно, стосовно нього порушать кримінальну справу. Колишньому футболісту загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Останніми роками Євген Савін практично не живе в Росії. Він є не лише блогером, а й власником кіпрського футбольного клубу "Красава".

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