Российского спортсмена и блогера могут посадить в тюрьму "за дискредитацию армии"

Евгений Савин во время интервью. Фото: instagram.com/sava9/

Бывший футболист молодежной сборной России Евгений Савин может оказаться за решеткой. Успешный блогер с февраля 2022 года осуждает вторжение в Украину, и за это на его имя в Москве выписали судебный ордер.

Савина обвиняют в "дискредитации армии", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Евгения Савина уже привлекали к ответственности по статье о дискредитации российской армии. В тот раз он заплатил штраф в размере 50 тыс. рублей. Однако повторный иск может обойтись блогеру значительно дороже.

Евгений Савин в футболке сборной Аргентины. Фото: instagram.com/sava9/

Повод для обвинений Савина

Бывший футболист "Ротора", "Локомотива", "Томи" и ряда других российских клубов в апреле 2023 года дал интервью пропагандистке Ксении Собчак. Евгений Савин снова осудил российское вторжение в Украину и подтвердил, что помогает беженцам.

В случае если вина Евгения Савина будет доказана повторно, в его отношении возбудят уголовное дело. Бывшему футболисту грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

В последние годы Евгений Савин практически не живет в России. Он является не только блогером, но и владельцем кипрского футбольного клуба "Красава".

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