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"Непатриотично": в РФ возник скандал вокруг выступления российского фигуриста под Rammstein

19 сентября 2023 04:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Непатриотично": в РФ возник скандал вокруг выступления российского фигуриста под Rammstein
Российский фигурист Петр Гуменник во время выступления. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российскому фигуристу Петру Гуменнику запретили выспать под песню Sonne группы Rammstein в короткой программе. В РФ заявили, что это "непатриотично".

Об этом сообщает Telegraf.

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Скандал вокруг выступления Гуменника

Тренер Петра Вероника Дайнеко заявила, что решение о запрете на немецкую группу приняли "сверху", порекомендовав поменять музыку для выступления.

"За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Тамара Николаевна Москвина (тренер. — Ред.) и показала электронное письмо, смысл которого заключался в том, что "Рамштайн" — это непатриотично, плохо и т.д., с просьбой навести порядок у тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение. Переслать это письмо мне она отказалась. Тамара Николаевна сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности. Мало ли что мы хотим", — отметила Дайнеко.

Тренерский штаб затруднился найти альтернативу этой композиции в течение трех дней, поэтому Гуменник отказался выступать в короткой программе.

Напомним, что бывший футболист молодежной сборной России Евгений Савин может оказаться за решеткой. Успешный блоггер с февраля 2022 года осуждает вторжение в Украину, и за это на его имя в Москве выписали судебный ордер.

Также мы писали, что бывший президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка ответил на обвинения в наличии бизнеса на временно оккупированных территориях. Известный в прошлом спортсмен заявил, что подобные заявления не соответствуют реальности.

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