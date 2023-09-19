"Непатриотично": в РФ возник скандал вокруг выступления российского фигуриста под Rammstein

Российский фигурист Петр Гуменник во время выступления. Фото: росСМИ

Российскому фигуристу Петру Гуменнику запретили выспать под песню Sonne группы Rammstein в короткой программе. В РФ заявили, что это "непатриотично".

Об этом сообщает Telegraf.

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Тренер Петра Вероника Дайнеко заявила, что решение о запрете на немецкую группу приняли "сверху", порекомендовав поменять музыку для выступления.

"За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Тамара Николаевна Москвина (тренер. — Ред.) и показала электронное письмо, смысл которого заключался в том, что "Рамштайн" — это непатриотично, плохо и т.д., с просьбой навести порядок у тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение. Переслать это письмо мне она отказалась. Тамара Николаевна сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности. Мало ли что мы хотим", — отметила Дайнеко.

Тренерский штаб затруднился найти альтернативу этой композиции в течение трех дней, поэтому Гуменник отказался выступать в короткой программе.

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