Ювентус розглядає Дель П'єро та Платіні на посаду президента

Алессандро Дель П'єро під час матчу. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Туринський "Ювентус" готується до великої перебудови на верхівці управління клубу. Італійський гранд вивчає можливість призначення нового президента, який зміг би об'єднати авторитет, бренд та футбольну спадщину.

Серед найбільш обговорюваних "мрій" для ролі президента називають імена Александро Дель П'єро та Мішеля Платіні, повідомляє Corriere dello Sport.

Обидва відомих у минулому футболісти зробили величезний внесок в історію європейського спорту і тривалий час асоціюються з престижем та впливом у клубах і федераціях.

Мішель Платіні у 2025 році. Кадр із відео

Чинного президента клубу вважають призначенням тимчасовим, і керівництво "Ювентуса" прагне знайти фігуру, здатну стати символом нового курсу. Серед інших кандидатів розглядаються особистості з досвідом у спорті, фінансах або управлінні, здатні поєднувати медійний образ та управлінський потенціал.

Що чекає на "Ювентус"

За регламентом, рішення про зміну президента ухвалюватиметься правлінням клубу і затверджуватиметься на загальних зборах. Остаточна кандидатура може бути оголошена в найближчі місяці, щоб забезпечити плавний перехід влади перед стартом сезону.

Александро Дель П'єро — легенда "Ювентуса", рекордний бомбардир клубу, зразок відданості клубу. Мішель Платіні — колишній президент УЄФА та один із найвпливовіших функціонерів в історії європейського футболу. Їхні регалії та визнання на світовому рівні роблять їх основними кандидатами для відновлення іміджу клубу.

