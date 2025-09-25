Видео
Рютте сделал важное заявление о поставках оружия Украине
Главная Спорт Новым президентом Ювентуса может стать известный футболист

Новым президентом Ювентуса может стать известный футболист

Дата публикации 25 сентября 2025 15:01
Ювентус рассматривает Дель Пьеро и Платини на пост президента
Алессандро Дель Пьеро во время матча. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Туринский "Ювентус" готовится к крупной перестройке на верхушке управления клуба. Итальянский гранд изучает возможность назначения нового президента, который смог бы объединить авторитет, бренд и футбольное наследие.

В числе наиболее обсуждаемых "мечтаний" для роли президента называют имена Александро Дель Пьеро и Мишеля Платини, сообщает Corriere dello Sport

Читайте также:

Оба известных в прошлом футболиста внесли огромный вклад в историю европейского спорта и долгое время ассоциируются с престижем и влиянием в клубах и федерациях. 

Мишель Платини
Мишель Платини в 2025 году. Кадр из видео

Действующий президент клуба считается назначением временным, и руководство "Ювентуса" стремится найти фигуру, способную стать символом нового курса. Среди прочих кандидатов рассматриваются личности с опытом в спорте, финансах или управлении, способные сочетать медийный образ и управленческий потенциал.

Что ждет "Ювентус" 

По регламенту, решение о смене президента будет приниматься правлением клуба и утверждаться на общем собрании. Окончательная кандидатура может быть объявлена в ближайшие месяцы, чтобы обеспечить плавный переход власти перед стартом сезона.

Александро Дель Пьеро — легенда "Ювентуса", рекордный бомбардир клуба, образец преданности клубу. Мишель Платини — бывший президент УЕФА и один из самых влиятельных функционеров в истории европейского футбола. Их регалии и признание на мировом уровне делают их основными кандидатами для восстановления имиджа клуба. 

Напомним, стало известно об интересе каталонской "Барселоны" к звездному нападающему из чемпионата Германии. 

Легкоатлетке Марии Жодзик пришлось бежать без Беларуси для того, чтобы стать спортсменкой мирового класса. 

спорт футбол Серия А Ювентус Мишель Платини
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
