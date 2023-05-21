Олімпіада-2024: Росія виключена з важкої атлетики

Спортсменка зі штангою. Фото: championat.com

Російські спортсмени, які виступають у важкій атлетиці, пропустять кваліфікацію на Олімпіаду-2024 у Парижі. Адже ніхто не надіслав необхідні документи.

Про це повідомляє видання Inside the Games із посиланням на заяву Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF).

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Повідомляється, що у Федерації схвалили участь 13 спортсменів із Білорусі, але з Росії так і не надійшли необхідні документи щодо потенційних учасників. Термін подачі сплив 15 травня.

Таким чином, росіян не опинилося у списку нейтральних спортсменів, які виступатимуть на Гран-прі у Гавані (Куба) з 8 по 18 червня. Відповідно, вони не зможуть виступити на Олімпіаді-2024.

Нагадаємо, триразова чемпіонка Європи з легкої атлетики Ольга Саладуха пояснила, чому Україна не повинна бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі. Учасниця Олімпійських ігор наголосила, що представники Росії так чи інакше беруть участь у міжнародних турнірах. Якщо Україна бойкотуватиме змагання, то сама собі зашкодить.