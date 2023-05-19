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У МОК знайшли спосіб допустити росіян на Олімпіаду-2024

19 травня 2023 10:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У МОК знайшли спосіб допустити росіян на Олімпіаду-2024
Олімпійські кільця у Парижі. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах продовжує боротися за те, щоб російських та білоруських спортсменів було допущено на Олімпіаду в Парижі. Дедалі більше національних федерацій спорту слідує рекомендаціям МОК.

Бах наголосив на необхідності особливого підходу до російських спортсменів, повідомляє Болгарський олімпійський комітет.

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Томас Бах заявив, що спортсмени зі всіх 206 національних олімпійських комітетів мають взяти участь в Олімпійських іграх-2024, які пройдуть у Парижі. Росіянам та білорусам дозволено повернутися до міжнародних турнірів на особливих умовах.

Томас Бах
Томас Бах у Китаї. Скріншот YouTube

Скандальна заява Баха

Спортсмени, щодо яких минулого року діяли санкції, можуть взяти участь в Олімпіаді-2024 та інших міжнародних змаганнях під нейтральним прапором. Саме такою є основна рекомендація МОК щодо білорусів та росіян.

"Сподіваюся, що багато федерацій приймуть ці рекомендації. Я радий, що отримав підтримку від президента Болгарії Румена Радєва. Він також хоче, щоб спортсмени з усіх 206 національних комітетів МОК могли брати участь в Олімпійських іграх", — заявив Томас Бах.

Наразі з рекомендаціями МОК не згодні федерації легкої атлетики, бадмінтону, кінного спорту, серфінгу та скелелазіння.

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