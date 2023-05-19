У МОК знайшли спосіб допустити росіян на Олімпіаду-2024
Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах продовжує боротися за те, щоб російських та білоруських спортсменів було допущено на Олімпіаду в Парижі. Дедалі більше національних федерацій спорту слідує рекомендаціям МОК.
Бах наголосив на необхідності особливого підходу до російських спортсменів, повідомляє Болгарський олімпійський комітет.
Томас Бах заявив, що спортсмени зі всіх 206 національних олімпійських комітетів мають взяти участь в Олімпійських іграх-2024, які пройдуть у Парижі. Росіянам та білорусам дозволено повернутися до міжнародних турнірів на особливих умовах.
Скандальна заява Баха
Спортсмени, щодо яких минулого року діяли санкції, можуть взяти участь в Олімпіаді-2024 та інших міжнародних змаганнях під нейтральним прапором. Саме такою є основна рекомендація МОК щодо білорусів та росіян.
"Сподіваюся, що багато федерацій приймуть ці рекомендації. Я радий, що отримав підтримку від президента Болгарії Румена Радєва. Він також хоче, щоб спортсмени з усіх 206 національних комітетів МОК могли брати участь в Олімпійських іграх", — заявив Томас Бах.
Наразі з рекомендаціями МОК не згодні федерації легкої атлетики, бадмінтону, кінного спорту, серфінгу та скелелазіння.
Нагадаємо, хорват Іван Ракитич назвав причину виходу "Севільї" у фінал Ліги Європи.
Боксер Олександр Усик та його дружина Катерина відсвяткували День вишиванки у незвичайному вбранні.
Півзахисник збірної України Віктор Циганков може розпочати наступний сезон в іншому клубі.
"Челсі" вирішив улітку відпустити Михайла Мудрика до іншої команди. Але український футболіст змінив підхід до тренувань для того, щоб залишитись у клубі.