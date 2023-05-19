В МОК нашли способ допустить россиян на Олимпиаду-2024

Олимпийские кольца в Париже. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах продолжает бороться за то, чтобы российские и белорусские спортсмены были допущены на Олимпиаду в Париже. Все больше и больше национальных федераций спорта следует рекомендациям МОК.

Бах подчеркнул необходимость особого подхода к российским спортсменам, сообщает Болгарский олимпийский комитет.

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Томас Бах заявил, что спортсмены из всех 206 национальных олимпийских комитетов должны принять участие в Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже. Россиянам и белорусам разрешено вернуться в международные турниры на особых условиях.

Томас Бах в Китае. Скриншот YouTube

Скандальное заявление Баха

Спортсмены, в отношении которых в прошлом году действовали санкции, могут принять участие в Оолимпиаде-2024 и других международных соревнованиях под нейтральным флагом. Именно такова основная рекомендация МОК относительно белорусов и россиян.

"Надеюсь, что многие федерации примут эти рекомендации. Я рад, что получил поддержку в этом отношении от президента Болгарии Румена Радева. Он тоже хочет, чтобы спортсмены из всех 206 национальных комитетов МОК могли участвовать в Олимпийских играх", — заявил Томас Бах.

В настоящее время с рекомендациями МОК не согласны федерации легкой атлетики, бадминтона, конного спорта, серфинга и скалолазания.

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