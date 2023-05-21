Олимпиада-2024: Россия исключена из тяжелой атлетики

Спортсменка со штангой. Фото: championat.com

Российские спортсмены, выступающие в тяжелой атлетике, пропустят квалификацию на Олимпиаду-2024 в Париже. Никто так и не предоставил необходимые документы.

Об этом сообщает издание Inside the Games со ссылкой на заявление Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

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Сообщается, что в Федерации одобрили участие 13 спортсменов из Беларуси, но из России так и не поступили необходимые документы по поводу потенциальных участников. Срок подачи истек 15 мая.

Таким образом, россиян не оказалось в списке нейтральных спортсменов, выступающих на Гран-при в Гаване (Куба) с 8 по 18 июня. Соответственно, они не смогут выступить на Олимпиаде-2024.

Напомним, трехкратная чемпионка Европы по легкой атлетике Ольга Саладуха объяснила, почему Украина не должна бойкотировать Олимпийские игры в Париже. Участница Олимпийских игр подчеркнула, что представители России так или иначе участвуют в международных турнирах. Если Украина будет бойкотировать соревнования, то сама себе навредит.