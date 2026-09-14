Таїсія Онуфрійчук здобула три золоті нагороди на змаганнях у Чехії

Таїсія Онуфрійчук. Фото: Mariya Muzychenko

Українська гімнастка Таїсія Онуфрійчук здобула три золоті медалі на Гра-прі з художньої гімнастики в Чехії. Змагання, на яких тріумфувала 18-річна спортсменка, відбулися у Брно. Дівчина перемогла в багатоборстві та у двох вправах із предметами: м'ячем та булавами.

Про це з посиланням на Суспільне Спорт, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про досягнення

У багатоборстві Таїсія Онуфрійчук набрала 117,900 бала, у вправі з м'ячем — 28,450 бала, а у вправі з булавами — 29,450 бала. Вона стала єдиною гімнасткою, яка завершила Гран-прі у Брно із трьома золотими нагородами.

Ще дві нагороди здобула українська гімнастка Поліна Каріка: у вправах з обручем — срібну, а у вправах із м'ячем — бронзову.

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