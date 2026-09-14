Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Онуфрійчук виборола три золоті нагороди на Гран-прі в Чехії

Онуфрійчук виборола три золоті нагороди на Гран-прі в Чехії

Ua ru
14 вересня 2026 00:11
Таїсія Онуфрійчук здобула три золоті нагороди на змаганнях у Чехії
Таїсія Онуфрійчук. Фото: Mariya Muzychenko

Українська гімнастка Таїсія Онуфрійчук здобула три золоті медалі на Гра-прі з художньої гімнастики в Чехії. Змагання, на яких тріумфувала 18-річна спортсменка, відбулися у Брно. Дівчина перемогла в багатоборстві та у двох вправах із предметами: м'ячем та булавами.

Про це з посиланням на Суспільне Спорт, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про досягнення 

У багатоборстві Таїсія Онуфрійчук набрала 117,900 бала, у вправі з м'ячем — 28,450 бала, а у вправі з булавами — 29,450 бала. Вона стала єдиною гімнасткою, яка завершила Гран-прі у Брно із трьома золотими нагородами.

Ще дві нагороди здобула українська гімнастка Поліна Каріка: у вправах з обручем — срібну, а у вправах із м'ячем — бронзову.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. Олімпійська чемпіонка подолала висоту 1,99 метра. Друге місце посіла австралійка Нікола Оліслагерс.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на FIA Official писав, що 17-річний український гонщик Олександр Бондарев став переможцем етапу Формули в Італії. Спортсмен тріумфально виступив на етапі Регіонального європейського чемпіонату. Під час вирішального заїзду в Імолі він здобув золоту медаль.

спорт нагорода медалі Таїсія Онофрійчук Художня гімнастика
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації