Таисия Онуфрийчук завоевала три золотые медали на соревнованиях в Чехии

Онуфрийчук завоевала три золотые медали на Гран-при в Чехии
Украинская гимнастка Таисия Онуфрийчук завоевала три золотые медали на Гран-при по художественной гимнастике в Чехии. Соревнования, на которых одержала победу 18-летняя спортсменка, прошли в Брно. Девушка победила в многоборье и в двух упражнениях с предметами: мячом и булавами.
Об этом со ссылкой на Суспільне Спорт сообщает Новини.LIVE.
Что известно о достижении
В многоборье Таисия Онуфрийчук набрала 117,900 балла, в упражнении с мячом — 28,450 балла, а в упражнении с булавами — 29,450 балла. Она стала единственной гимнасткой, завершившей Гран-при в Брно с тремя золотыми медалями.
Еще две награды завоевала украинская гимнастка Полина Карика: в упражнениях с обручем — серебряную, а в упражнениях с мячом — бронзовую.
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