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Главная Спорт Онуфрийчук завоевала три золотые медали на Гран-при в Чехии

Онуфрийчук завоевала три золотые медали на Гран-при в Чехии

Ua ru
14 сентября 2026 00:11
Таисия Онуфрийчук завоевала три золотые медали на соревнованиях в Чехии
Таисия Онуфрийчук. Фото: Mariya Muzychenko

Украинская гимнастка Таисия Онуфрийчук завоевала три золотые медали на Гран-при по художественной гимнастике в Чехии. Соревнования, на которых одержала победу 18-летняя спортсменка, прошли в Брно. Девушка победила в многоборье и в двух упражнениях с предметами: мячом и булавами.

Об этом со ссылкой на Суспільне Спорт сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о достижении

В многоборье Таисия Онуфрийчук набрала 117,900 балла, в упражнении с мячом — 28,450 балла, а в упражнении с булавами — 29,450 балла. Она стала единственной гимнасткой, завершившей Гран-при в Брно с тремя золотыми медалями.

Еще две награды завоевала украинская гимнастка Полина Карика: в упражнениях с обручем — серебряную, а в упражнениях с мячом — бронзовую.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике. Олимпийская чемпионка преодолела высоту 1,99 метра. Второе место заняла австралийка Никола Олислагерс.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на FIA Official сообщал, что 17-летний украинский гонщик Александр Бондарев стал победителем этапа Формулы в Италии. Спортсмен триумфально выступил на этапе Регионального европейского чемпионата. Во время решающего заезда в Имоле он завоевал золотую медаль.

спорт награда медали Таисия Онофрийчук Художественная гимнастика
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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