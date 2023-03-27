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Організатори Кубка світу з фехтування зірвали протест українок проти повернення росіян

27 березня 2023 19:53
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
В українських спортсменок відібрали банер
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Організатори Кубка світу з фехтування на шпагах у китайському Нанкіні заблокували намагання представниць української збірної висвітлити злочини рф у війні проти України та висловити свій протест. Українські шпажистки хотіли розгорнути банер про спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії.  

Відповідний допис вийшов на Instagram-сторінці чемпіонки Європи Влади Харькової.

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Протест українських спортсменок

Протест шпажисток України був спричинений рішенням Міжнародної федерації фехтування (FIE) повернути до змагань спортсменів з росії та білорусі. За надання відповідного дозволу в березні проголосували на позачерговому конгресі FIE.

Українські збірниці вирішили висловити свою позицію щодо рішення FIE, розгорнувши на трибунах змагань у Нанкіні банер з висвітленням російських злочинів в Україні. Зокрема, на ньому було вказано число спортсменів, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення, що рф понад рік провадить в Україні за підтримки білорусі.

Заборона акції

Утім, організаційний персонал на місці проведення змагань завадив намірам українок. На відео, оприлюдненому Харьковою, фехтувальницю намагаються позбавити банера. 

"Це наша робота", — пояснює один з організаторів.

Влада за підсумками інциденту зазначила, що функціонери фехтувальних змагань вдаються до погроз українським спортсменам та намагаються приховати наслідки російського вторгнення.

За словами спортсменки, сьогодні на Кубку світу в Китаї представниці України хотіли зробити фото з банером, на якому продемонстрували, скільки спортсменів були вбиті росією. Однак організатори та FIE не дозволили цього зробити. 

"FIE, ви згадували, що політиці не місце у спорті. Дозвольте запитати: як спорт може залишатися осторонь, коли близько 343 об'єктів спортивної інфраструктури було знищено, а понад 250 спортсменів більше ніколи не зможуть змагатися?

Росія порушує всі олімпійські правила. FIE намагається сховати правду за погрозами, обмеженнями та намаганнями закрити нам рота. Але як це відрізняється від політичної стратегії росії?" — наголосила спортсменка. 

Коментар Влади Харькової

Влада Харькова розповіла журналістам подробиці акції, яку планували збірниці України.

"Ідея полягала в тому, що ми вивісимо банер на трибунах, аби висвітлити події в Україні, що росія зробила та робить з нашими країною та людьми. Нам не дали цього зробити. Ба більше, у нас були наліпки на масках, що ми не погоджуємося з рішенням FIE, які ми також роздали всім спортсменам, солідарним з нами. Нас також попросили це відклеїти. Перед кожним боєм судді ретельно перевіряли, чи ми це зробили. Біля нас також завжди були поруч охоронці — напевно, стежили, щоб ми не влаштовували жодних акцій", — розповіла вона. 

За словами спортсменки, перешкоджали акції охоронці й організатори змагань. 

"Не впевнена, хто дав вказівки так робити, але ж, напевно, якщо судді так ретельно стежили за тим, що й куди ми клеїмо, то логічним висновком є, що це розпорядження їм дала FIE", — припустила Харькова. 

26-річна Влада Харькова на національних змаганнях представляє Київ. На чемпіонаті Європи 2022 року здобула дві дебютні медалі: "золото" особистого турніру в шпазі й "бронзу" — командного.

На Кубку світу в Нанкіні були представлені 16 збірних. Спортсмени з рф та білорусі участі в етапі не брали — рішення про їхнє повернення набере чинності в першій половині квітня. 

Харькова в Китаї провела найуспішнішній етап серед українок. За підсумками змагань Влада посіла 22-ге місце у змаганнях на шпазі.

На тлі рішення FIE про повернення росіян приймати етап Кубка світу з фехтування відмовилися у Німеччині та Фінляндії.

Нагадаємо, у лютому збірна України з фехтування зуміла здобути шість медалей на юніорському та кадетському чемпіонаті Європи-2023.

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