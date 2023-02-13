Аліна Полозюк здобула бронзову нагороду у фехтуванні на Гран-прі FIE у Турині

Юна спортсменка встановила унікальне досягнення в історії українського спорту

Українська фехтувальниця на рапірах Аліна Полозюк здобула бронзову нагороду на Гран-прі FIE у Турині. Миколаївська спортсменка виборола першу в історії медаль в українському особистому жіночій рапірі на турнірах такого рівня.

Для молодої спортсменки ця медаль стала дебютною нагородою на дорослому рівні, повідомив на своїй сторінці у Telegram мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

Досягнення Аліни Полозюк

20-річна Аліна Полозюк у чвертьфіналі турніру в Турині перемогла олімпійську чемпіонку Токіо-2020, лідера світового рейтингу FIE Лі Кіфер зі США — 15:11. У півфіналі українська фехтувальниця поступилася чинній чемпіонці світу француженці Ізаорі Тібюс — 6:15.

"Вітаю з історичною нагородою особистих тренерів Ларису Павленко та Маргариту Сопінську та старшого тренера команди з жіночої рапіри Ольгу Лелейко!" — Написав Олександр Сенкевич.

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