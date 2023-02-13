Алина Полозюк завоевала бронзовую награду в фехтовании на Гран-при FIE в Турине

Украинская рапиристка завоевала бронзовую награду на Гран-при FIE в Турине
Украинская фехтовальщица на рапирах Алина Полозюк завоевала бронзовую награду на Гран-при FIE в Турине. Николаевская спортсменка добыла первую в истории медаль в украинской личной женской рапире на турнирах такого уровня.
Для молодой спортсменки эта медаль стала дебютной наградой на взрослом уровне, сообщил на своей странице в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич.
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Достижение Алины Полозюк
20-летняя Алина Полозюк в четвертьфинале турнира в Турине победила олимпийскую чемпионку Токио-2020, лидера мирового рейтинга FIE Ли Кифер из США — 15:11. В полуфинале украинская фехтовальщица уступила действующей чемпионке мира француженке Изаори Тибюс — 6:15.
"Поздравляю с исторической наградой личных тренеров Ларису Павленко и Маргариту Сопинскую и старшего тренера команды из женской рапиры Ольгу Лелейко!" — написал Александр Сенкевич.
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