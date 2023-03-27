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Организаторы Кубка мира по фехтованию сорвали протест украинок против возвращения россиян

27 марта 2023 19:53
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
У украинских спортсменок отобрали баннер
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Организаторы Кубка мира по фехтованию на шпагах в китайском Нанкине заблокировали попытки представительниц украинской сборной осветить преступления россии в войне против Украины и выразить свой протест. Украинские шпажистки хотели развернуть баннер о спортсменах, погибших в результате российской агрессии.

Соответствующее сообщение вышло на Instagram-странице чемпионки Европы Власти Харьковской.

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Протест украинских спортсменок

Протест шпажисток Украины был вызван решением Международной федерации фехтования (FIE) вернуть в соревнования спортсменов из россии и беларуси. За предоставление соответствующего разрешения в марте проголосовали на внеочередном конгрессе FIE.

Украинские сборницы решили высказать свою позицию по решению FIE, развернув на трибунах соревнований в Нанкине баннер с освещением российских преступлений в Украине. В частности, на нем было указано число спортсменов, погибших в результате полномасштабного вторжения, которое россия более года ведет в Украине при поддержке беларуси.

Запрет акции

Впрочем, организационный персонал на месте проведения соревнований помешал украинкам. На видео, обнародованном Харьковой, фехтовальщицу пытаются отобрать баннер.

"Это наша работа", — объясняет один из организаторов.

Влада по итогам инцидента отметила, что функционеры фехтовальных соревнований прибегают к угрозам украинским спортсменам и пытаются скрыть последствия российского вторжения.

По словам спортсменки, на Кубке мира в Китае представительницы Украины хотели сделать фото с баннером, на котором продемонстрировали, сколько спортсменов было убито россией. Однако организаторы и FIE не разрешили этого сделать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Vlada Kharkova (@vladakharkova)

"Позвольте спросить: как спорт может оставаться в стороне, когда около 343 объектов спортивной инфраструктуры были уничтожены, а более 250 спортсменов больше никогда не смогут соревноваться?

Россия нарушает все олимпийские правила. FIE пытается скрыть правду за угрозами, ограничениями и попытками закрыть нам рот. Но как это отличается от политической стратегии россии?", — подчеркнула спортсменка.

Комментарий Власти Харьковской

Влада Харькова рассказали журналистам подробности акции, которую планировали сборницы Украины.

"Идея заключалась в том, что мы вывесим баннер на трибунах, чтобы осветить события в Украине, что россия сделала и делает с нашими страной и людьми. Нам не дали этого сделать. Более того, у нас были наклейки на масках, что мы не соглашаемся с решением FIE, которые мы также раздали всем спортсменам, солидарным с нами. Нас также попросили это отклеить. Перед каждым боем судьи тщательно проверяли, сделали ли мы это. У нас также всегда были рядом охранники — наверное, следили, чтобы мы не устраивали никаких акций", — рассказала она.

По словам спортсменки, препятствовали акции охранники и организаторы соревнований.

"Не уверена, кто дал указания так делать, но ведь, наверное, если судьи так тщательно следили за тем, что и куда мы клеим, то логическим выводом является, что это распоряжение им дала FIE", — предположила Харькова.

26-летняя Влада Харькова на национальных соревнованиях представляет Киев. На чемпионате Европы 2022 года получила две дебютные медали: "золото" личного турнира в шпаге и "бронзу" — командного.

На Кубке мира в Нанкине было представлено 16 сборных. Спортсмены из россии и беларуси участия в этапе не принимали — решение об их возвращении вступит в силу в первой половине апреля.

Харькова в Китае провела самый успешный этап среди украинок. По итогам соревнований Влада заняла 22-е место в соревнованиях на шпаге.

На фоне решения FIE о возвращении россиян принимать этап Кубка мира по фехтованию, отказались в Германии и Финляндии.

Напомним, в феврале сборная Украины по фехтованию сумела завоевать шесть медалей на юниорском и кадетском чемпионате Европы-2023.

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