Павелка могли відпустити: що відомо про справу ексголови УАФ

Колишній президент УАФ Андрій Павелко. Фото: Getty Images

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко більше не перебуває під вартою у Словаччині. Місцевий суд відпустив екс-голову УАФ під особисті зобов'язання. Павелко був затриманий у Братиславі 24 липня на запит української сторони в рамках процедури екстрадиції.

Інформацією щодо справи колишнього футбольного чиновника поділився політик Ігор Мосійчук, повідомляють Новини.LIVE.

Чому Павелко опинився під арештом

Затримання пов'язане з кримінальними провадженнями в Україні, в яких колишнього керівника УАФ підозрюють у фінансових порушеннях. За версією слідства, через підконтрольні комерційні структури могла бути організована схема виведення майже 295 млн гривень коштів футбольної федерації з використанням фіктивних договорів на постачання різних товарів. Українська сторона розпочала процедуру екстрадиції після встановлення його місцезнаходження у Словаччині.

Ігор Павелко перебував у міжнародному розшуку, а словацька прокуратура повідомляла, що його затримали 24 липня на вулиці Прибінова в Братиславі на підставі міжнародного ордера, виданого Голосіївським районним судом Києва в листопаді 2025 року. А 26 липня Регіональний суд Братислави обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на вимогу прокуратури. Окремо у квітні 2026 року в Україні до суду було направлено справу Павелка та колишнього генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького, яких звинувачують у привласненні 26,5 млн гривень під час реалізації інфраструктурного футбольного проєкту.

Андрій Павелко очолював Українську асоціацію футболу до січня 2024 року, коли новим президентом організації було обрано Андрія Шевченка. Його період керівництва супроводжувався кількома кримінальними розслідуваннями, зокрема справою щодо коштів, виділених на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям. У грудні 2025 року Павелко оголосили в розшук, після чого українські правоохоронці домагалися його затримання за кордоном і подальшої видачі Україні.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Володимир Кличко та його донька можуть виявитися спадкоємцями майна та статків Гейден Панеттьєр.

Також Новини.LIVE назвали прізвища фахівців, які претендують на посаду головного тренера київського "Динамо".