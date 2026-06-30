П'ять найкращих боїв Майка Тайсона, який 30 червня святкує своє 60-ліття

Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson/

Андрій Андрущак Редактор

Легендарний американський боксер Майк Тайсон 30 червня відзначає 60-річчя. Він назавжди увійшов в історію як наймолодший чемпіон світу у надважкій вазі, а його агресивний стиль і блискавичні нокаути зробили "Залізного Майка" одним із найвідоміших спортсменів усіх часів.

Про найяскравіші перемоги Тайсона повідомив портал Новини.LIVE, який зібрав п'ять найкращих поєдинків у кар'єрі легендарного американця.

Тревор Бербік. 22 листопада 1986 року

20-річний Тайсон вийшов на титульний бій проти чемпіона світу за версією WBC Тревора Бербіка.

Молодий претендент буквально розгромив суперника, двічі відправивши його в нокдаун у другому раунді. Саме ця перемога зробила Тайсона наймолодшим чемпіоном світу в історії надважкої ваги — цей рекорд залишається неперевершеним і сьогодні.

Джеймс Сміт. 7 березня 1987 року

Через кілька місяців Тайсон об'єднав чемпіонські титули, здолавши Джеймса Сміта одностайним рішенням суддів.

Попри відсутність нокауту, цей поєдинок продемонстрував іншу сторону майстерності американця — здатність повністю контролювати бій упродовж усіх 12 раундів, незважаючи на постійні спроби суперника нав'язати боротьбу в клінчі.

Тоні Такер. 1 серпня 1987 року

Поєдинок із Тоні Такером став одним із найважчих у ранній кар'єрі Тайсона. Високий і технічний суперник пройшов усю дистанцію, однак Майк виглядав переконливіше, був активнішим і заслужено переміг за очками.

Після цього бою Тайсон став беззаперечним чемпіоном світу, об'єднавши всі головні титули надважкої ваги.

Ларрі Голмс. 22 січня 1988 року

Колишній багаторічний чемпіон світу Ларрі Голмс повернувся на ринг після майже дворічної паузи, однак не зміг протистояти молодому Тайсону.

Майк тричі відправив легендарного суперника в нокдаун і завершив бій достроково в четвертому раунді. Ця перемога остаточно закріпила за ним статус головної зірки світового боксу.

Майкл Спінкс. 27 червня 1988 року

Бій проти непереможеного Майкла Спінкса вважався зустріччю двох найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Проте інтрига зникла майже миттєво: Тайсон двічі відправив суперника на настил і завершив поєдинок вже через 91 секунду після стартового гонга.

Цей нокаут став одним із найвідоміших в історії професійного боксу та остаточно закріпив за Тайсоном репутацію одного з найнебезпечніших панчерів свого покоління.

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