Стало відомо, хто отримав золоті медалі на Олімпіаді 2024 у середу, 31 липня

Британська жіноча збірна з веслування. Фото: x.com/TeamGB

У Франції завершився п'ятий день Олімпіади 2024 і вже стали відомі результати олімпійських змагань на 31 липня, де було розіграно 18 комплектів нагород. Сумною новиною є те, що Україна посунулась у медальному залку на 41 місце.

Підсумки дня Олімпіади підбиває 31 липня, у середу РБК-Україна.

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Хто і в яких видах спорту здобув "золото" в цей день

Жіноча збірна з веслування Великої Британії здобула "золото" в змаганні з парних четвірок. Їх суперниці з Нідерландів отримали "срібло", а німкені опинились на третьому місці. Українки посіли п'яте місце в цих змаганнях.

Чень Юйсі та Цюань Хунчань. Фото: Globallookpress

Представниця Франції Кассандра Богран перемогла у змаганнях в тріатлоні серед жінок, а британець Алекс Ї в чоловічих змаганнях з цього ж виду спорту.

У синхронних стрибках у воду "золоту" медаль отримав китайський дует Чень Юйсі та Цюань Хунчань. А японець Шінносуке Ока був першим в індивідуальному багатоборстві в спортивній гімнастиці.

Крім цього китаянка Ден Явень була першою в індивідуальному турнірі велофрістайлу, аргентинець Хосе Торрес Хіль виграв змагання на BMX, Барбара Матіч здобула "золото" в дзюдо, а збірна Південної Кореї взяла "золото" в командному турнірі шаблістів.

Хто зараз є лідерами у медальному заліку серед країн-учасниць

Більше всіх олімпійських медалей на цей момент завоювали китайські спортсмени. На другій позиції французи, а третю сходинку посідає збірна Японії. Збірна України поки що на 41-й позиції.

Рейтинг країн у медальному заліку. Графіка: РБК-Україна

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