Стало известно, кто получил золотые медали на Олимпиаде 2024 года в среду, 31 июля

Британская женская сборная по гребле. Фото: x.com/TeamGB

Во Франции завершился пятый день Олимпиады 2024 года и уже стали известны результаты олимпийских соревнований на 31 июля, где было разыграно 18 комплектов наград. Печальной новостью является то, что Украина заняли в медальном зачете 41 место.

Итоги дня Олимпиады подводится 31 июля, в среду РБК-Украина .

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Кто и в каких видах спорта завоевал "золото" в этот день

Женская сборная по гребле Великобритании завоевала "золото" в соревновании в парных четверках. Их соперницы из Нидерландов получили серебро, а немки оказались на третьем месте. Украинки заняли пятое место в этих соревнованиях.

Чэнь Юйси и Цюань Хунчань. Фото: Globallookpress

Представительница Франции Кассандра Богран победила в соревнованиях в триатлоне среди женщин, а британец Алекс Йи — в мужских соревнованиях по этому же виду спорта.

В синхронных прыжках в воду "золотую" медаль получил китайский дуэт Чэнь Юйси и Цюань Хунчань. А японец Шинносуке Ока был первым в индивидуальном многоборье в спортивной гимнастике.

Помимо этого китаянка Дэн Явэнь была первой в индивидуальном турнире велофристайла, аргентинец Хосе Торрес Хиль выиграл соревнования BMX, Барбара Матич завоевала "золото" в дзюдо, а сборная Южной Кореи взяла "золото" в командном турнире саблистов.

Кто сейчас лидер в медальном зачете среди стран-участниц

Больше всех олимпийских медалей к этому моменту завоевали китайские спортсмены. На второй позиции французы, а третье место занимает сборная Японии. Сборная Украины пока на 41-й позиции.

Рейтинг стран в медальном зачете. Графика: РБК-Украина

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