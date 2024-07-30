Ольга Харлан пояснила рукостискання з росіянкою Анною Баштою на Олімпіаді-2024

Анна Башта та Ольга Харлан. Фото: FIE/Augusto Bizzi

На Олімпійських іграх-2024 українка Ольга Харлан потисла руку росіянці. Сталося це після перемоги над уродженкою Росії Анною Баштою, яка представляє Азербайджан.

Ситуацію, що виникла, Харлан прокоментувала в інтерв'ю "Суспільному".

Читайте також:

Ольга Харлан. Фото: Reuters

Харлан потиснула руку росіянці

Башта, якій потиснула руку Харлан, із 2018 року виступає за збірну Азербайджану. Сама ж Анна є уродженкою Тольятті і до зміни громадянства виступала у збірній Росії.

Зазначимо, що у 2023 році Харлан не потиснула руку росіянці Анні Смирновій, яка була у нейтральному статусі, та була дискваліфікована на чемпіонаті світу.

Рішення потиснути руку Башті Харлан пов'язує з тим, що Анна п'ять років не виступає за збірну Росії.

"Вона з 2019 року представляє Азербайджан, і повірте: я знаю, кому не потрібно тиснути руку. Вона вчора побажала мені "золото", і це дуже приємно", — сказала Харлан.

На Олімпійських іграх Харлан стала бронзовою медалісткою у шаблі. Для українки це п'ята медаль, яка дозволить їй зрівнятися за цим показником із Яною Клочковою.

Нагадаємо, "Шахтар" поверне до УПЛ зірку молодіжної збірної України — про кого йдеться.

Шапаренко поїде до Франції замість Туреччини — "Динамо" отримало нову пропозицію щодо гравця.

"Реал" погодився на продаж Луніна — українцем зацікавився топовий клуб.

Трубін готується до трансферу — "Бенфіка" погодилася продати українця.

Бражко та ще два гравці збірної України можуть перейти до одного і того ж клубу.