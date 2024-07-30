Ольга Харлан здобула бронзу на Олімпіаді-2024, присвятивши її Україні

Олімпійська призерка Ольга Харлан. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Парижі збірна України здобула першу медаль. Її автором стала українська шаблістка Ольга Харлан, для якої це рекордна нагорода.

Після бронзового фіналу Харлан висловилась про свою перемогу, передає "Трибуна".

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Ольга Харлан. Фото: Reuters

Харлан посвятила перемогу загиблим

Харлан розповіла, що ця перемога дуже важлива для неї, для її країни, для людей в Україні, для військових і для спортсменів, які не змогли приїхати через дії Росії.

"Це дуже важливо для мене, безмежно важливо для моєї країни. Це для людей в Україні, це для військових, для спортсменів, які не приїхали сюди, бо їх вбила Росія", — сказала Харлан.

Ольга також присвятила свою перемогу всім українським спортсменам, які зараз представляють Україну, і підкреслила, як важко готуватися, коли на батьківщині обстріли.

"Ця перемога також для всіх спортсменів, які тут зараз представляють Україну. Важко уявити, як це готуватися, бути впевненими, зосередженими, коли твій дім щодня страждає від обстрілів", — сказала Харлан.

Зазначимо, що для Харлан це третя олімпійська бронзова медаль в індивідуальних змаганнях. Також у Ольги золото та срібло в командних виступах.

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