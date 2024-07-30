Ольга Харлан завоевала бронзу на Олимпиаде-2024, посвятив ее Украине

Олимпийский призер Ольга Харлан. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Париже сборная Украины завоевала первую медаль. Ее автором стала украинская саблистка Ольга Харлан, для которой это рекордная награда.

После бронзового финала Харлан высказалась о своей победе, передает "Трибуна".

Читайте также:

Ольга Харлан. Фото: Reuters

Харлан посвятила победу погибшим

Харлан рассказала, что эта победа очень важна для нее, для ее страны, для людей в Украине, для военных и для спортсменов, которые не смогли приехать из-за действий России.

"Это очень важно для меня, безгранично важно для моей страны. Это для людей в Украине, это для военных, для спортсменов, которые не приехали сюда, потому что их убила Россия", — сказала Харлан.

Ольга также посвятила свою победу всем украинским спортсменам, которые сейчас представляют Украину, и подчеркнула, как сложно готовиться, когда на родине обстреляли.

"Эта победа также для всех спортсменов, которые здесь сейчас представляют Украину. Трудно представить, как это готовиться, быть уверенными, сосредоточенными, когда твой дом ежедневно страдает от обстрелов", — сказала Харлан.

Отметим, что для Харлана это третья олимпийская бронзовая медаль в индивидуальных соревнованиях. Также у Ольги золото и серебро в командных выступлениях.

Напомним, Шапаренко поедет во Францию вместо Турции - Динамо получило новое предложение по игроку.

Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца.

Травма Миколенко оказалась серьезной — "Эвертон" ищет замену украинцу.

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.

Мудрик занялся новым видом спорта во время турне Челси по США.