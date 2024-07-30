Ольга Харлан объяснила рукопожатие с россиянкой Анной Баштой на Олимпиаде-2024

Анна Башта и Ольга Харлан. Фото: FIE/Augusto Bizzi

На Олимпийских играх-2024 украинка Ольга Харлан пожала руку россиянке. Случилось этом после победы над представляющей Азербайджан уроженкой России Анной Баштой.

Возникшую ситуацию Харлан прокомментировала в интервью "Суспільному".

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Ольга Харлан. Фото: Reuters

Харлан пожала руку россиянке

Башта, которой пожала руку Харлан, с 2018 года выступает за сборную Азербайджана. Сама же Анна является уроженкой Тольятти и до смены гражданства выступала в сборной России.

Отметим, что в 2023 году Харлан не пожала руку россиянке Анне Смирновой, которая была в нейтральном статусе, и была дисквалифицирована на чемпионате мира.

Решение пожать руку Баште Харлан связывает с тем, что Анна пять лет не выступает за сборную России.

"Она с 2019 года представляет Азербайджан, и поверьте: я знаю, кому не нужно пожимать руку. Она вчера пожелала мне "золото", и это очень приятно", — сказала Харлан.

На Олимпийских играх Харлан стала бронзовой медалисткой в сабле. Для украинки это пятая медаль, которая позволит ей сравниться по этому показателю с Яной Клочковой.

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