Ольга Харлан объяснила рукопожатие с россиянкой Анной Баштой на Олимпиаде-2024

Харлан пришлось оправдываться за то, что на Олимпиаде пожала руку россиянке
На Олимпийских играх-2024 украинка Ольга Харлан пожала руку россиянке. Случилось этом после победы над представляющей Азербайджан уроженкой России Анной Баштой.
Возникшую ситуацию Харлан прокомментировала в интервью "Суспільному".
Харлан пожала руку россиянке
Башта, которой пожала руку Харлан, с 2018 года выступает за сборную Азербайджана. Сама же Анна является уроженкой Тольятти и до смены гражданства выступала в сборной России.
Отметим, что в 2023 году Харлан не пожала руку россиянке Анне Смирновой, которая была в нейтральном статусе, и была дисквалифицирована на чемпионате мира.
Решение пожать руку Баште Харлан связывает с тем, что Анна пять лет не выступает за сборную России.
"Она с 2019 года представляет Азербайджан, и поверьте: я знаю, кому не нужно пожимать руку. Она вчера пожелала мне "золото", и это очень приятно", — сказала Харлан.
На Олимпийских играх Харлан стала бронзовой медалисткой в сабле. Для украинки это пятая медаль, которая позволит ей сравниться по этому показателю с Яной Клочковой.
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