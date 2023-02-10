Олександр Гвоздик пояснив причину повернення до рингу

Спортсмен розповів, що мотивувало його організувати новий бій

Український боксер Олександр Гвоздик готується повернутись на ринг після трирічної паузи. Він відновить кар'єру боєм проти аргентинця Хорхе Міранди.

Спортсмен, який виступає у напівважкій ваговій категорії, в інтерв'ю WBC Ukraine розповів про організацію нового поєдинку.

35-річний Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) витримав без професійного спорту близько трьох років. Восени 2019 року він провів об'єднавчий бій із росіянином Артуром Бетербієвим. У битві двох непереможених чемпіонів на кону стояли пояси IBF та WBC. Українець тричі побував у нокдауні та програв технічним нокаутом. Після цього він вирішив піти із боксу, але тепер знову повертається на ринг.

Новий бій Олександра Гвоздика

Новим суперником українця 11 лютого стане аргентинець Хорхе Міранда (58–21, 28 КО). Це цілком підходящий противник після довгого простою, який був у Олександра Гвоздика. Є добрий шанс здобути перемогу, набрати форму та повноцінно повернутися до когорти елітних бійців.

"Моє життя втратило щось важливе без боксу. Так, я підтримував себе у формі, займався в залі, іноді проводив спаринги. Але зрештою зрозумів, що хочу знову вийти на ринг. Це спортивний "голод". Спробую повернутися, а там подивимося, до чого це приведе. З мотивацією все в повному порядку, я готовий", — заявив Олександр Гвоздик.

Додаткова мотивація

Боєць розповів про ще одну свою мету. Він мріє після перемоги побачити, як над рингом розвивається рідний український прапор. Спортсмен намагатиметься подарувати вболівальникам ще один привід для радості.

"Дуже важливо бачити прапори України у всіх куточках світу. Це моя додаткова мотивація. Зараз важкі часи, але я хочу трохи відволікти людей. Це одна з причин мого повернення. Слава Україні!" — розповів Олександр Гвоздик.

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