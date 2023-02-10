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"Поднять флаг Украины": Александр Гвоздик объяснил причину возвращения в ринг

10 февраля 2023 09:33
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Александр Гвоздик объяснил причину возвращения в ринг
Спортсмен рассказал, что мотивировало его организовать новый бой
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Александр Гвоздик готовится вернуться на ринг после трехлетней паузы. Он возобновит карьеру боем против аргентинца Хорхе Миранды. 

Спортсмен, который выступает в полутяжелой весовой категории, в интервью WBC Ukraine рассказал об организации нового поединка. 

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35-летний Александр Гвоздик (17–1, 14 КО) выдержал без профессионального спорта около трех лет. Осенью 2019 года он провел объединительный бой с россиянином Артуром Бетербиевым. В битве двух непобежденных чемпионов на кону стояли пояса IBF и WBC. Украинец трижды побывал в нокдауне и проиграл техническим нокаутом. После этого он решил уйти из бокса, но теперь снова возвращается на ринг. 

Усик и Гвоздик

Новый бой Александра Гвоздика

Новым соперником украинца 11 февраля станет аргентинец Хорхе Миранда (58–21, 28 КО). Это вполне подходящий противник после долгого простоя, который был у Александра Гвоздика. Есть хороший шанс одержать победу, набрать форму и полноценно вернуться в когорту элитных бойцов. 

"Моя жизнь утратила нечто важное без бокса. Да, я поддерживал себя в форме, занимался в зале, иногда проводил спарринги. Но в конечном итоге понял, что хочу снова выйти на ринг. Это спортивный "голод". Попробую вернуться, а там посмотрим, к чему это приведет. С мотивацией все в полном порядке, я готов", — заявил Александр Гвоздик.

Дополнительная мотивация

Боец рассказал о еще одной своей цели. Он мечтает после победы увидеть, как над рингом развивается родной украинский флаг. Спортсмен попытается подарить болельщикам еще один повод для радости. 

"Очень важно видеть флаги Украины во всех уголках мира. Это моя дополнительная мотивация. Сейчас тяжелые времена, но я хочу немного отвлечь людей. Это одна из причин моего возвращения. Слава Украине!" — рассказал Александр Гвоздик.

Напомним, футболист "Динамо" Николай Шапаренко продолжает процесс реабилитации после проведенной на колене операции. Он показал, какие упражнения помогают восстановиться. 

А украинский боксер Виктор Выхрист ответил на вопросы журналистов незадолго до боя с кубинским соперником Ленье Перо. Спортсмены провели битву взглядов. 

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