Александр Гвоздик объяснил причину возвращения в ринг

Спортсмен рассказал, что мотивировало его организовать новый бой

Украинский боксер Александр Гвоздик готовится вернуться на ринг после трехлетней паузы. Он возобновит карьеру боем против аргентинца Хорхе Миранды.

Спортсмен, который выступает в полутяжелой весовой категории, в интервью WBC Ukraine рассказал об организации нового поединка.

35-летний Александр Гвоздик (17–1, 14 КО) выдержал без профессионального спорта около трех лет. Осенью 2019 года он провел объединительный бой с россиянином Артуром Бетербиевым. В битве двух непобежденных чемпионов на кону стояли пояса IBF и WBC. Украинец трижды побывал в нокдауне и проиграл техническим нокаутом. После этого он решил уйти из бокса, но теперь снова возвращается на ринг.

Новый бой Александра Гвоздика

Новым соперником украинца 11 февраля станет аргентинец Хорхе Миранда (58–21, 28 КО). Это вполне подходящий противник после долгого простоя, который был у Александра Гвоздика. Есть хороший шанс одержать победу, набрать форму и полноценно вернуться в когорту элитных бойцов.

"Моя жизнь утратила нечто важное без бокса. Да, я поддерживал себя в форме, занимался в зале, иногда проводил спарринги. Но в конечном итоге понял, что хочу снова выйти на ринг. Это спортивный "голод". Попробую вернуться, а там посмотрим, к чему это приведет. С мотивацией все в полном порядке, я готов", — заявил Александр Гвоздик.

Дополнительная мотивация

Боец рассказал о еще одной своей цели. Он мечтает после победы увидеть, как над рингом развивается родной украинский флаг. Спортсмен попытается подарить болельщикам еще один повод для радости.

"Очень важно видеть флаги Украины во всех уголках мира. Это моя дополнительная мотивация. Сейчас тяжелые времена, но я хочу немного отвлечь людей. Это одна из причин моего возвращения. Слава Украине!" — рассказал Александр Гвоздик.

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