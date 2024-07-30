Медальний залік на Олімпіаді-2024 за 29 липня

Підсумки третього дня Олімпіади-2024 — який вигляд має медальний залік
У понеділок, 29 липня, у Парижі відбувся третій день Олімпійських ігор-2024. Протягом дня розіграли 19 комплектів нагород, зокрема свою першу на цих змаганнях медаль здобула Україна.
Про це повідомили на сайті Олімпійських ігор.
Підсумки дня 29 липня на Олімпіаді-2024
Корейська спортсменка Бан Хйо Дзін здобула першість у жіночих змаганнях із пневматичної зброї, а дует китайських спортсменів Лянь Цзюньцзє та Янг Хао — у стрибках у воду з 10-метрової висоти.
Збірна Японії випередила Китай, здобувши золоту нагороду, у командному турнірі зі спортивної гімнастики. Бронзові нагороди також забрали США та Україна.
Інші перемоги:
- збірна Великої Британії стала першою на змаганнях із кінного триборства;
- китаєць Шен Ліхао здобув перемогу у стрільбі із пневматичної гвинтівки (10 метрів) серед чоловіків;
- велосипедист Томас Підкок із Великої Британії став переможцем змагань із крос-кантрі маунтенбайку;
- німецький вершник Міхаель Юнг здобув золоту медаль в індивідуальних стрибках триборства;
- азербайджанець Гідаят Гейдаров виборов перемогу у змаганнях із дзюдо (до 73 кілограмів);
- канадська дзюдоїстка Кріста Дегучі стала найсильнішою серед жінок (до 57 кілограмів);
- японець Юто Хорігоме став олімпійським чемпіоном зі скейтбордингу (стріт);
- Республіка Корея здобула командну першість чоловіків у стрільбі з лука;
- французький каноїст Ніколя Жестен тріумфував в одиночному веслувальному слаломі;
- Саммер Макінтош із Канади перемогла на 400-метрівці комплексним стилем;
- румун Давід Поповічі виграв заплив на 200 метрах вільним стилем у плаванні;
- італійський плавець Томас Чеккон переміг на стометрівці із плавання на спині;
- Татяна Сміт із Південно-Африканської Республіки фінішувала першою на змаганнях із запливу на 100 метрів на спині;
- австралійка Моллі О'Каллаган виграла золоту нагороду в 200-метрівці вільним стилем;
- гонконзький фехтувальник Чонг Калун став переможцем змагань із рапірою.
Нагадаємо, Ольга Харлан перемогла у бронзовому фіналі з фехтування на шаблі серед жінок. Спортсменка принесла Україні першу медаль Олімпіади-2024.
Також ми повідомляли, що українка Еліна Світоліна перемогла америнку Джессіку Пегулу у другому раунді Олімпіади-2024. Спортсменка вийшла в 1/8 фіналу, де зустрінеться з десятою ракеткою світу Барбарою Крейчіковою.
Читайте Новини.LIVE!