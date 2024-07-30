Медальний залік на Олімпіаді-2024 за 29 липня

Ольга Харлан. Фото: noc-ukr.org

У понеділок, 29 липня, у Парижі відбувся третій день Олімпійських ігор-2024. Протягом дня розіграли 19 комплектів нагород, зокрема свою першу на цих змаганнях медаль здобула Україна.

Про це повідомили на сайті Олімпійських ігор.

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Корейська спортсменка Бан Хйо Дзін здобула першість у жіночих змаганнях із пневматичної зброї, а дует китайських спортсменів Лянь Цзюньцзє та Янг Хао — у стрибках у воду з 10-метрової висоти.

Збірна Японії випередила Китай, здобувши золоту нагороду, у командному турнірі зі спортивної гімнастики. Бронзові нагороди також забрали США та Україна.

Інші перемоги:

збірна Великої Британії стала першою на змаганнях із кінного триборства;

китаєць Шен Ліхао здобув перемогу у стрільбі із пневматичної гвинтівки (10 метрів) серед чоловіків;

велосипедист Томас Підкок із Великої Британії став переможцем змагань із крос-кантрі маунтенбайку;

німецький вершник Міхаель Юнг здобув золоту медаль в індивідуальних стрибках триборства;

азербайджанець Гідаят Гейдаров виборов перемогу у змаганнях із дзюдо (до 73 кілограмів);

канадська дзюдоїстка Кріста Дегучі стала найсильнішою серед жінок (до 57 кілограмів);

японець Юто Хорігоме став олімпійським чемпіоном зі скейтбордингу (стріт);

Республіка Корея здобула командну першість чоловіків у стрільбі з лука;

французький каноїст Ніколя Жестен тріумфував в одиночному веслувальному слаломі;

Саммер Макінтош із Канади перемогла на 400-метрівці комплексним стилем;

румун Давід Поповічі виграв заплив на 200 метрах вільним стилем у плаванні;

італійський плавець Томас Чеккон переміг на стометрівці із плавання на спині;

Татяна Сміт із Південно-Африканської Республіки фінішувала першою на змаганнях із запливу на 100 метрів на спині;

австралійка Моллі О'Каллаган виграла золоту нагороду в 200-метрівці вільним стилем;

гонконзький фехтувальник Чонг Калун став переможцем змагань із рапірою.

Медальний залік. Скриншот olympics.com

Медальний залік. Скриншот: olympics.com

Нагадаємо, Ольга Харлан перемогла у бронзовому фіналі з фехтування на шаблі серед жінок. Спортсменка принесла Україні першу медаль Олімпіади-2024.

Також ми повідомляли, що українка Еліна Світоліна перемогла америнку Джессіку Пегулу у другому раунді Олімпіади-2024. Спортсменка вийшла в 1/8 фіналу, де зустрінеться з десятою ракеткою світу Барбарою Крейчіковою.