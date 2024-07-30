Медальный зачет на Олимпиаде-2024 за 29 июля

Итоги третьего дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет
В понедельник, 29 июля, в Париже прошел третий день Олимпийских игр-2024. В течение дня разыграли 19 комплектов наград, в частности, свою первую на этих соревнованиях медаль получила Украина.
Об этом сообщили на сайте Олимпийских игр.
Итоги дня 29 июля на Олимпиаде-2024
Корейская спортсменка Бан Хйо Дзин завоевала первенство в женских соревнованиях по пневматическому оружию, а дуэт китайских спортсменов Лянь Цзюньцзе и Янг Хао — в прыжках в воду с 10-метровой высоты.
Сборная Японии опередила Китай, одержав золотую награду, в командном турнире по спортивной гимнастике. Бронзовые награды также забрали США и Украина.
Другие победы:
- сборная Великобритании стала первой на соревнованиях по конному троеборью;
- китаец Шен Лихао одержал победу в стрельбе из пневматической винтовки (10 метров) среди мужчин;
- велосипедист Томас Пидкок из Великобритании стал победителем соревнований по кросс-кантри маунтенбайка;
- немецкий всадник Михаэль Юнг получил золотую медаль в индивидуальных прыжках троеборья;
- азербайджанец Гидаят Гейдаров завоевал победу в соревнованиях по дзюдо (до 73 килограммов);
- канадская дзюдоистка Криста Дегучи стала сильнейшей среди женщин (до 57 кг)
- японец Юто Хоригоме стал олимпийским чемпионом по скейтбордингу (стрит)
- Республика Корея завоевала командное первенство мужчин в стрельбе из лука;
- французский каноист Николя Жестен торжествовал в одиночном гребном слаломе;
- Саммер Макинтош из Канады победила на 400-метровке комплексным стилем;
- румын Давид Поповичи выиграл заплыв на 200 метрах вольным стилем в плавании;
- итальянский пловец Томас Чеккон победил на стометровке по плаванию на спине;
- Татьяна Смит из Южно-Африканской Республики финишировала первой на соревнованиях по заплыву на 100 метров на спине;
- австралийка Молли О'Каллаган выиграла золотую награду в 200-метровке вольным стилем;
- гонконгский фехтовальщик Чонг Калун стал победителем соревнований с рапирой.
Напомним, Ольга Харлан победила в бронзовом финале по фехтованию на сабле среди женщин. Спортсменка принесла Украине первую медаль Олимпиады-2024.
Также мы сообщали, что украинка Элина Свитолина победила американку Джессику Пегулу во втором раунде Олимпиады-2024. Спортсменка вышла в 1/8 финала, где встретится с десятой ракеткой мира Барбарой Крейчиковой.
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