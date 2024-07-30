Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Итоги третьего дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет arrow

Итоги третьего дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет

30 июля 2024 02:05
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Медальный зачет на Олимпиаде-2024 за 29 июля
Ольга Харлан. Фото: noc-rus.org
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В понедельник, 29 июля, в Париже прошел третий день Олимпийских игр-2024. В течение дня разыграли 19 комплектов наград, в частности, свою первую на этих соревнованиях медаль получила Украина.

Об этом сообщили на сайте Олимпийских игр.

Читайте также:

Итоги дня 29 июля на Олимпиаде-2024

Корейская спортсменка Бан Хйо Дзин завоевала первенство в женских соревнованиях по пневматическому оружию, а дуэт китайских спортсменов Лянь Цзюньцзе и Янг Хао — в прыжках в воду с 10-метровой высоты.

Сборная Японии опередила Китай, одержав золотую награду, в командном турнире по спортивной гимнастике. Бронзовые награды также забрали США и Украина.

Другие победы:

  • сборная Великобритании стала первой на соревнованиях по конному троеборью;
  • китаец Шен Лихао одержал победу в стрельбе из пневматической винтовки (10 метров) среди мужчин;
  • велосипедист Томас Пидкок из Великобритании стал победителем соревнований по кросс-кантри маунтенбайка;
  • немецкий всадник Михаэль Юнг получил золотую медаль в индивидуальных прыжках троеборья;
  • азербайджанец Гидаят Гейдаров завоевал победу в соревнованиях по дзюдо (до 73 килограммов);
  • канадская дзюдоистка Криста Дегучи стала сильнейшей среди женщин (до 57 кг)
  • японец Юто Хоригоме стал олимпийским чемпионом по скейтбордингу (стрит)
  • Республика Корея завоевала командное первенство мужчин в стрельбе из лука;
  • французский каноист Николя Жестен торжествовал в одиночном гребном слаломе;
  • Саммер Макинтош из Канады победила на 400-метровке комплексным стилем;
  • румын Давид Поповичи выиграл заплыв на 200 метрах вольным стилем в плавании;
  • итальянский пловец Томас Чеккон победил на стометровке по плаванию на спине;
  • Татьяна Смит из Южно-Африканской Республики финишировала первой на соревнованиях по заплыву на 100 метров на спине;
  • австралийка Молли О'Каллаган выиграла золотую награду в 200-метровке вольным стилем;
  • гонконгский фехтовальщик Чонг Калун стал победителем соревнований с рапирой.
Медальный зачет за 29 июля
Медальный зачет. Скриншот olympics.com
Медальный зачет за 29 июля
Медальный зачет. Скриншот: olympics.com
Медальный зачет за 29 июля
Медальный зачет. Скриншот: olympics.com

Напомним, Ольга Харлан победила в бронзовом финале по фехтованию на сабле среди женщин. Спортсменка принесла Украине первую медаль Олимпиады-2024.

Также мы сообщали, что украинка Элина Свитолина победила американку Джессику Пегулу во втором раунде Олимпиады-2024. Спортсменка вышла в 1/8 финала, где встретится с десятой ракеткой мира Барбарой Крейчиковой.

спорт Украина Олимпийские игры медали Олимпиада-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ