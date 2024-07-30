Медальный зачет на Олимпиаде-2024 за 29 июля

Ольга Харлан. Фото: noc-rus.org

В понедельник, 29 июля, в Париже прошел третий день Олимпийских игр-2024. В течение дня разыграли 19 комплектов наград, в частности, свою первую на этих соревнованиях медаль получила Украина.

Об этом сообщили на сайте Олимпийских игр.

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Итоги дня 29 июля на Олимпиаде-2024

Корейская спортсменка Бан Хйо Дзин завоевала первенство в женских соревнованиях по пневматическому оружию, а дуэт китайских спортсменов Лянь Цзюньцзе и Янг Хао — в прыжках в воду с 10-метровой высоты.

Сборная Японии опередила Китай, одержав золотую награду, в командном турнире по спортивной гимнастике. Бронзовые награды также забрали США и Украина.

Другие победы:

сборная Великобритании стала первой на соревнованиях по конному троеборью;

китаец Шен Лихао одержал победу в стрельбе из пневматической винтовки (10 метров) среди мужчин;

велосипедист Томас Пидкок из Великобритании стал победителем соревнований по кросс-кантри маунтенбайка;

немецкий всадник Михаэль Юнг получил золотую медаль в индивидуальных прыжках троеборья;

азербайджанец Гидаят Гейдаров завоевал победу в соревнованиях по дзюдо (до 73 килограммов);

канадская дзюдоистка Криста Дегучи стала сильнейшей среди женщин (до 57 кг)

японец Юто Хоригоме стал олимпийским чемпионом по скейтбордингу (стрит)

Республика Корея завоевала командное первенство мужчин в стрельбе из лука;

французский каноист Николя Жестен торжествовал в одиночном гребном слаломе;

Саммер Макинтош из Канады победила на 400-метровке комплексным стилем;

румын Давид Поповичи выиграл заплыв на 200 метрах вольным стилем в плавании;

итальянский пловец Томас Чеккон победил на стометровке по плаванию на спине;

Татьяна Смит из Южно-Африканской Республики финишировала первой на соревнованиях по заплыву на 100 метров на спине;

австралийка Молли О'Каллаган выиграла золотую награду в 200-метровке вольным стилем;

гонконгский фехтовальщик Чонг Калун стал победителем соревнований с рапирой.

Медальный зачет. Скриншот olympics.com

Медальный зачет. Скриншот: olympics.com

Медальный зачет. Скриншот: olympics.com

Напомним, Ольга Харлан победила в бронзовом финале по фехтованию на сабле среди женщин. Спортсменка принесла Украине первую медаль Олимпиады-2024.

Также мы сообщали, что украинка Элина Свитолина победила американку Джессику Пегулу во втором раунде Олимпиады-2024. Спортсменка вышла в 1/8 финала, где встретится с десятой ракеткой мира Барбарой Крейчиковой.