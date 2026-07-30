Початок ери Марескі: Манчестер Сіті підпише контракт із зіркою з Марокко

Тренер Енцо Мареска та Аюб Буадді. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Англійський "Манчестер Сіті" активізував зусилля на літньому трансферному ринку. Команда Енцо Марескі близька до укладення угоди щодо переходу перспективного гравця. Офіційно про це може бути оголошено до кінця тижня.

Новою трансферною ціллю "містян" став Аюб Буадді, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

У "Манчестер Сіті" починається нова ера. Після надзвичайно успішної епохи Хосепа Гвардіоли команду очолив італійський наставник Енцо Мареска. Клуб уже готує перший трансфер для свого нового тренера.

Молода зірка на шляху до Манчестера

"Містяни" ведуть переговори з агентом 18-річного півзахисника збірної Марокко Аюбом Буадді. Французький "Лілль" вимагає за свого гравця 100 млн євро, але "Манчестер Сіті" готовий заплатити на 20 млн менше. В англійському клубі впевнені, що зможуть здійснити цей трансфер.

Центральний півзахисник Аюб Буадді почав грати за "Лілль" у 2022 році, ставши основним футболістом команди. Також він провів на Кубку світу-2026 п’ять матчів у складі збірної Марокко.

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