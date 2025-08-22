Колос втратив лідера, Велетень продовжить кар'єру в Поліссі

Полісся несподівано посилило склад колишнім футболістом Динамо
Вихованець київського "Динамо" та нападник "Колоса" Владислав Велетень продовжить кар'єру в "Поліссі". Переговори між клубами завершилися успішно, і сторони домовилися про трансфер гравця.
Футболіст уже попрощався з партнерами по команді й не візьме участі в матчі Кубка України проти київського "Локомотива", повідомляє "Динамоманія".
Рішення про перехід Владислава Велетня було ухвалене напередодні й стало несподіванкою для частини вболівальників. Раніше "Колос" офіційно оголошував про продовження контракту з Велетнем, проте пропозиція з Житомира змінила ситуацію. Керівництво "Полісся" зуміло переконати гравця та його нинішній клуб піти на угоду.
Що відомо про перехід Велетня
Для "Полісся" цей трансфер став важливим кроком у посиленні атаки перед новим сезоном. Велетень здатен додати глибину в лінію нападу та підвищити конкуренцію серед форвардів. Найближчим часом очікується його офіційна презентація в новій команді.
Минулого сезону 22-річний Владислав Велетень блискуче проявив себе в матчі "Шахтар" — "Колос": зустріч 25-го туру УПЛ завершилася з рахунком 4:2 на користь "Колоса", і Велетень забив третій гол своєї команди на 85-й хвилині, ставши одним із героїв сенсаційної перемоги.
