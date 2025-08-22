Відео
Головна Спорт Полісся несподівано посилило склад колишнім футболістом Динамо

Полісся несподівано посилило склад колишнім футболістом Динамо

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 17:01
Колос втратив лідера, Велетень продовжить кар'єру в Поліссі
Владислав Велетень у матчі за "Колос". Фото: instagram.com/vlad_ve/

Вихованець київського "Динамо" та нападник "Колоса" Владислав Велетень продовжить кар'єру в "Поліссі". Переговори між клубами завершилися успішно, і сторони домовилися про трансфер гравця.

Футболіст уже попрощався з партнерами по команді й не візьме участі в матчі Кубка України проти київського "Локомотива", повідомляє "Динамоманія".

Читайте також:

Рішення про перехід Владислава Велетня було ухвалене напередодні й стало несподіванкою для частини вболівальників. Раніше "Колос" офіційно оголошував про продовження контракту з Велетнем, проте пропозиція з Житомира змінила ситуацію. Керівництво "Полісся" зуміло переконати гравця та його нинішній клуб піти на угоду.

Владислав Велетень
Владислав Велетень на полі. Фото: instagram.com/vlad_ve/

Що відомо про перехід Велетня

Для "Полісся" цей трансфер став важливим кроком у посиленні атаки перед новим сезоном. Велетень здатен додати глибину в лінію нападу та підвищити конкуренцію серед форвардів. Найближчим часом очікується його офіційна презентація в новій команді.

Минулого сезону 22-річний Владислав Велетень блискуче проявив себе в матчі "Шахтар" — "Колос": зустріч 25-го туру УПЛ завершилася з рахунком 4:2 на користь "Колоса", і Велетень забив третій гол своєї команди на 85-й хвилині, ставши одним із героїв сенсаційної перемоги.

Нагадаємо, у кар'єрі головного тренера київського "Динамо" Олександра Шовковського можуть відбутися зміни після гри-відповіді з "Маккабі".

Захисник "біло-синіх" Олександр Сирота не захотів повертатися до українського клубу та попросив відпустити його в команду з Туреччини.

футбол Динамо Футбол трансфери Колос Полісся Владислав Велетень
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
