Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Полесье неожиданно усилило состав бывшим футболистом Динамо

Полесье неожиданно усилило состав бывшим футболистом Динамо

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 17:01
Колос потерял лидера, Велетень продолжит карьеру в Полесье
Владислав Велетень в матче за "Колос". Фото: instagram.com/vlad_ve/

Воспитанник киевского "Динамо" и нападающий "Колоса" Владислав Велетень продолжит карьеру в "Полесье". Переговоры между клубами завершились успешно, и стороны договорились о трансфере игрока.

Футболист уже попрощался с партнерами по команде и не примет участия в матче Кубка Украины против киевского "Локомотива", сообщает "Динамомания".

Реклама
Читайте также:

Решение о переходе Владислава Велетня было принято накануне и стало неожиданностью для части болельщиков. Ранее "Колос" официально объявлял о продлении контракта с Велетнем, однако предложение из Житомира изменило ситуацию. Руководство "Полесья" сумело убедить игрока и его нынешний клуб пойти на сделку. 

Владислав Велетень
Владислав Велетень на поле. Фото: instagram.com/vlad_ve/

Что известно о переходе Велетня

Для "Полесья" этот трансфер стал важным шагом в усилении атаки перед новым сезоном. Велетень способен добавить глубину в линию нападения и повысить конкуренцию среди форвардов. В ближайшее время ожидается его официальная презентация в новой команде.

В прошлом сезоне 22-летний Владислав Велетень блестяще проявил себя в матче "Шахтер" — "Колос": встреча 25-го тура УПЛ завершилась со счетом 4:2 в пользу "Колоса", и Велетень забил третий гол своей команды на 85-й минуте, став одним из героев сенсационной победы. 

Напомним, в карьере главного тренера киевского "Динамо" Александра Шовковского могут произойти перемены после ответной игры с "Маккаби". 

Защитник "бело-синих" Александр Сирота не захотел возвращаться в украинский клуб и попросил отпустить его в команду из Турции. 

футбол Динамо Футбол трансферы Колос Полесье Владислав Велетень
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации