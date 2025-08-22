Колос потерял лидера, Велетень продолжит карьеру в Полесье

Владислав Велетень в матче за "Колос". Фото: instagram.com/vlad_ve/

Воспитанник киевского "Динамо" и нападающий "Колоса" Владислав Велетень продолжит карьеру в "Полесье". Переговоры между клубами завершились успешно, и стороны договорились о трансфере игрока.

Футболист уже попрощался с партнерами по команде и не примет участия в матче Кубка Украины против киевского "Локомотива", сообщает "Динамомания".

Решение о переходе Владислава Велетня было принято накануне и стало неожиданностью для части болельщиков. Ранее "Колос" официально объявлял о продлении контракта с Велетнем, однако предложение из Житомира изменило ситуацию. Руководство "Полесья" сумело убедить игрока и его нынешний клуб пойти на сделку.

Владислав Велетень на поле. Фото: instagram.com/vlad_ve/

Что известно о переходе Велетня

Для "Полесья" этот трансфер стал важным шагом в усилении атаки перед новым сезоном. Велетень способен добавить глубину в линию нападения и повысить конкуренцию среди форвардов. В ближайшее время ожидается его официальная презентация в новой команде.

В прошлом сезоне 22-летний Владислав Велетень блестяще проявил себя в матче "Шахтер" — "Колос": встреча 25-го тура УПЛ завершилась со счетом 4:2 в пользу "Колоса", и Велетень забил третий гол своей команды на 85-й минуте, став одним из героев сенсационной победы.

