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Полісся повідомило про смерть свого футболіста

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 22:21
Помер 17-річний футболіст житомирського Полісся
Максим Баранівський. Фото: школа "Полісся"

 Вихованець футбольної академії "Полісся" Максим Баранівський помер у віці 17 років. Про причини смерті юного футболіста наразі офіційно не повідомляється.

Про смерть юного футболіста повідомив житомирський клуб, висловивши співчуття рідним і близьким хлопця, передає портал Новини.LIVE.

"Полісся" втратило свого вихованця

У "Поліссі" заявили, що серце Максима зупинилося вранці. Причину смерті в офіційному повідомленні не уточнили.

"Сьогодні вранці зупинилося серце нашого вихованця — Максима Баранівського. Для нашої родини "Полісся" це невимовно тяжка та болюча втрата. Важко знайти слова, щоб прийняти й усвідомити, що Максима більше немає поруч", — йдеться у заяві клубу.

У житомирському клубі також висловили щирі співчуття батькам, рідним, друзям і всім, хто знав юного футболіста.

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"Легких хмаринок тобі, Максиме. Назавжди в наших серцях", — написали в "Поліссі".

Максим Баранівський народився у 2009 році та був вихованцем академії "Полісся". Із футболістом попрощаються 12 серпня в Коростені.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Неймар може знову опинитися в одній команді з Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом, відновивши знамените атакувальне тріо.

Також Новини.LIVE писав про позицію Дональда Трампа, який публічно підтримав Джанні Інфантіно на тлі гучного скандалу навколо керівництва ФІФА.

смерть Житомир Полісся
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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