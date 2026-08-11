Помер 17-річний футболіст житомирського Полісся

Максим Баранівський. Фото: школа "Полісся"

Вихованець футбольної академії "Полісся" Максим Баранівський помер у віці 17 років. Про причини смерті юного футболіста наразі офіційно не повідомляється.

Про смерть юного футболіста повідомив житомирський клуб, висловивши співчуття рідним і близьким хлопця, передає портал Новини.LIVE.

"Полісся" втратило свого вихованця

У "Поліссі" заявили, що серце Максима зупинилося вранці. Причину смерті в офіційному повідомленні не уточнили.

"Сьогодні вранці зупинилося серце нашого вихованця — Максима Баранівського. Для нашої родини "Полісся" це невимовно тяжка та болюча втрата. Важко знайти слова, щоб прийняти й усвідомити, що Максима більше немає поруч", — йдеться у заяві клубу.

У житомирському клубі також висловили щирі співчуття батькам, рідним, друзям і всім, хто знав юного футболіста.

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"Легких хмаринок тобі, Максиме. Назавжди в наших серцях", — написали в "Поліссі".

Максим Баранівський народився у 2009 році та був вихованцем академії "Полісся". Із футболістом попрощаються 12 серпня в Коростені.

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