Головна Спорт Помер легендарний футболіст львівських Карпат

Помер легендарний футболіст львівських Карпат

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 23:59
Помер Юрій Сусла — перший воротар в історії львівських Карпат
Юрій Сусла. Фото: "Карпати" Львів

У львівських "Карпатах" сталася велика втрата, пов'язана з історією клубу. Помер перший воротар в їх історії.

Про це повідомила пресслужба "Карпат".

Читайте також:
Юрий Сусла
Юрій Сусла. Фото: "Карпати" Львів

"Карпати" втратили свою легенду

За інформацією клубу, 5 жовтня на 92-му році життя помер Юрій Сусла — легендарний воротар, який був першим номером в історії "Карпат".

Сусла народився 5 лютого 1934 року в Перечині на Закарпатті. Він захищав ворота команди в першому офіційному матчі, який пройшов 21 квітня 1963 року проти гомельського "Локомотива" (1:0).

"ФК "Карпати" висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять легенді українського футболу", — заявили в "Карпатах".

Найстарший футболіст в історії клубу провів 77 поєдинків за "левів".

Наприкінці 1966-го року перейшов на тренерську роботу, увійшовши до штабу "Карпат", з якими виграв Кубок СРСР.

Також Сусла працював у СДЮШОР "Карпати", а одними із його вихованців були Богдан Шуст, Андрій Тлумак, Віталій Постранський, Богдан Когут, Роман Мисак та інші.

Попрощаються з Суслою 8 жовтня о 12:00 у костелі Святого Антонія Падуанського.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
