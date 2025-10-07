Видео
Главная Спорт Умер легендарный футболист львовских Карпат

Умер легендарный футболист львовских Карпат

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 23:59
Умер Юрий Сусла — первый вратарь в истории львовских Карпат
Юрий Сусла. Фото: "Карпаты" Львов

Во львовских "Карпатах" произошла большая потеря, связанная с историей клуба. Умер первый вратарь в их истории.

Об этом сообщила пресс-служба "Карпат".

Юрий Сусла
Юрий Сусла. Фото: "Карпаты" Львов

"Карпаты" потеряли свою легенду

По информации клуба, 5 октября на 92-м году жизни скончался Юрий Сусла — легендарный вратарь, который был первым номером в истории "Карпат".

Сусла родился 5 февраля 1934 года в Перечине на Закарпатье. Он защищал ворота команды в первом официальном матче, который прошел 21 апреля 1963 года против гомельского "Локомотива" (1:0).

"ФК "Карпаты" выражает искренние соболезнования родным и близким. Вечная память легенде украинского футбола", — заявили в "Карпатах".

Старейший футболист в истории клуба провел 77 поединков за "львов".

В конце 1966-го года перешел на тренерскую работу, войдя в штаб "Карпат", с которыми выиграл Кубок СССР.

Также Сусла работал в СДЮШОР "Карпаты", а одними из его воспитанников были Богдан Шуст, Андрей Тлумак, Виталий Постранский, Богдан Когут, Роман Мысак и другие.

Простятся с Суслой 8 октября в 12:00 в костеле Святого Антония Падуанского.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
