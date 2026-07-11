Пономаренко близький до Галатасараю: гравець вже погодився на трансфер

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Турецький "Галатасарай" продовжує переговори щодо трансферу нападника київського "Динамо" Матвія Пономаренка. Після першої відмови українського клубу сторони обговорюють нову схему можливого переходу 20-річного форварда.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Османа Алтунтеріма.

"Галатасарай" змінив умови переговорів

За інформацією джерела, близько трьох тижнів тому турецький клуб офіційно звернувся до "Динамо" з пропозицією щодо Пономаренка. Київський клуб відмовився від варіанту з орендою та повідомив, що готовий розглядати лише повноцінний трансфер, оцінивши свого вихованця у 30 мільйонів євро.

Після цього переговори не припинилися. За даними журналіста, завдяки позиції самого футболіста, його агента та представників "Галатасарая" сторони повернулися до обговорення умов можливої угоди.

Зараз клуби працюють над варіантом оренди з обов'язковим правом викупу. Очікується, що загальна сума майбутнього трансферу може становити близько 25 мільйонів євро. Повідомляється, що сам Пономаренко вже погодив умови особистого контракту з турецьким грандом.

Вартість форварда продовжує зростати

Минулого сезону Пономаренко провів 27 матчів на клубному та міжнародному рівнях, у яких забив 17 голів і зробив одну результативну передачу.

Нападник є вихованцем академії "Динамо". За всю кар'єру він лише один сезон провів поза київським клубом, виступаючи за молодіжну команду "Зорі" у сезоні-2022/23.

Водночас трансферна вартість футболіста стрімко зростає. За даними порталу "Трансфермаркт", на початку 2026 року вона оцінювалася приблизно в один мільйон євро, навесні зросла до шести мільйонів, а нині досягла позначки у 12 мільйонів євро.

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