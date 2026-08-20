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Головна Спорт Пономаренко назвав головну мету Динамо на цей сезон

Пономаренко назвав головну мету Динамо на цей сезон

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 13:36
Пономаренко розповів про плани Динамо після перемоги над Колосом
Матвій Пономаренко на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Футболіст київського "Динамо" Матвій Пономаренко заявив про намір команди виграти чемпіонат України. Це сталося після перемоги над "Колосом" з рахунком 2:1 у третьому турі УПЛ. Нападник відкрив рахунок у матчі, забивши на 19-й хвилині, а переможний гол у другому таймі забив Володимир Бражко.

Для "Динамо" ця перемога стала другою поспіль у чемпіонаті, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "ВГРІ".

Після 3 турів підопічні Ігоря Костюка набрали 6 очок, зігравши два матчі, оскільки кияни мають гру в запасі. У попередньому турі столична команда обіграла "Верес" з рахунком 2:1, а Пономаренко забив вирішальний гол з пенальті у компенсований час.

Матвей Пономаренко
Матвій Пономаренко в атаці. Фото: пресслужба "Динамо"

Пономаренко націлений на чемпіонство

Перемога над "Колосом" дозволила киянам продовжити чемпіонську гонку після невдалого виступу в єврокубках. Пономаренко проводить результативний період: за даними УПЛ, його гольова серія в чемпіонаті України сягнула шести матчів, у яких він забив шість голів.

При цьому нападник зазначив, що команда не має наміру зациклюватися на невдачі в єврокубках і рухатиметься далі в національному чемпіонаті. Наступний матч має стати для "Динамо" можливістю продовжити переможну серію та зміцнити свої позиції в турнірній таблиці.

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спорт футбол Динамо УПЛ Матвій Пономаренко
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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